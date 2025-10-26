Основана ли «Алиса в Стране чудес» на реальной девочке: такого в детском фильме не покажут

Меню
26 октября 2025 19:06
Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес»

Сказка родилась из особенной дружбы.

Премьера российского фильма «Алиса в Стране чудес» всколыхнула интерес к одноименному произведению Льюиса Кэрролла. И у зрителей закономерно возник вопрос — а существовала ли такая девочка из сказки английского писателя в реальности.

Прототип у Алисы действительно был. Математик Чарльз Доджсон (известный нам как Льюис Кэрролл) дружил с детьми семьи Лидделлов — девочками Эдит, Алисой и Лорин. Преподаватель увлекался фотоискусством и часто делал кадры малышек, особенно Алисы, чью внешность он считал идеальной для съемок.

Чтобы девочки не скучали, Чарльз рассказывал им забавные истории. Любимой у сестер была сказка о малышке, провалившейся в кроличью нору. Алиса Лидделл так была поражена историей, что уговорила Доджсона записать её и включить туда «побольше глупостей».

Так на свет появилась рукопись «Приключений Алисы под землей» — прототип будущего шедевра. Опубликовать роман Доджсон решился только в 1865 году, когда его дружба с Алисой прекратилась. Девочке было уже 13 лет.

Точные причины охлаждения бывших друзей остаются загадкой, возможно, родители подросшей Алисы усмотрели в отношениях нечто неуместное и оборвали их. Ходили слухи, что Доджсон просил руки девочки и готов был ждать ее совершеннолетия. Но этого союза не случилось.

Девочка выросла, стала светской дамой и в 28 лет вышла замуж за Реджинальда Харгривса, ученика Доджсона. У них было трое сыновей, двое из которых, к несчастью, погибли на Первой мировой войне. Она хранила рукопись, подаренную Доджсоном, но в 1928 году, оказавшись в трудном финансовом положении, была вынуждена продать её на аукционе.

В преклонном возрасте Алиса, уже будучи вдовой, наконец получила признание как прототип знаменитой героини. Умерла она в 1934 году, оставив после себя не просто память, а бессмертный образ.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Шляпник из «Алисы в Стране чудес» безумен на самом деле.

Фото: Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
