Оскорбить названием никого не хотели: «Балабол» точно задержится на экране минимум на 10 сезонов

30 сентября 2025 10:23
Кадр из сериала «Балабол»

Уже идут съемки следующих серий.

Среди российских детективных сериалов «Балабол» занимает особое место. Ведь там криминальные дела соседствуют с искрометным юмором в кадре.

Даже само название проекта настраивает на легкий лад. Кстати, появилось оно не просто так.

Смысл названия «Балабол»

Прозвище «Балабол» стало визитной карточкой оперативника Александра Балабина. Коллеги дали ему это шутливое имя за острый язык и веселый характер, без всякого оскорбительного подтекста. Но за внешней легкостью скрывается настоящий профессионал.

Со стороны может показаться, что Балабин выбирает самые простые пути и не всегда серьезен. Однако его нестандартный подход и блестящее аналитическое мышление помогают раскрывать самые запутанные преступления.

Кадр из сериала «Балабол»

Съемки 10 сезона сериала «Балабол»

Среди важных премьер НТВ в этот осенний период — 9 сезон «Балабола». Но несмотря на то, что серии еще не успели показать на экране, уже стартовали съемки следующих эпизодов.

Местом действия станет подмосковный Павловский Посад, а точнее — микрорайон Филимоново. Новый сезон приготовил для Саньи Балабина сложное дело. Ему предстоит погрузиться в расследование преступлений 15-летней давности. К этому его подтолкнет желание помочь коллеге — найти убийц отца судмедэксперта Эдуарда Путилина.

Их профессиональные связи станут глубже: Балабин выступит в роли наставника для Эдуарда, который мечтает о переходе из экспертов в оперативники.

Личная жизнь героя также не останется без перемен. Отъезд Марьям в Москву на работу серьезно проверит их отношения на прочность. А самого Балабина ждет еще более неожиданное известие — он узнает, что у него есть еще одна дочь.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 9 сезон сериала.

Фото: Кадры из сериала «Балабол»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
