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Киноафиша Статьи Осенью 2026 года «Россия 1» порадует сразу 3 историческими сериалами: третий я жду сильнее остальных

Осенью 2026 года «Россия 1» порадует сразу 3 историческими сериалами: третий я жду сильнее остальных

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Арсеньев», «Капитанская дочка»

Зрителям будет, из чего выбрать.

Новый сезон «России 1» порадует поклонников исторических драм. Я бы особенно выделила три проекта — здесь и знакомая классика, и загадочное начало XX века, и приключения на Дальнем Востоке.

«Капитанская дочка» — знакомая история по-новому

Новая экранизация пушкинской повести расскажет о шестнадцатилетнем Петре Гринёве, которого отец отправляет служить в Белогорскую крепость вместо столичной гвардии.

Вдали от дома юноше придется быстро повзрослеть. А когда начинается восстание Емельяна Пугачёва, обычная служба превращается в борьбу за жизнь. На этом фоне разворачивается история первой любви, предательства и верности своим принципам.

Сериал состоит из восьми серий, а в актерском составе — Евгений Ткачук и Егор Корешков. Особенно интересно будет посмотреть, каким создатели сделали знакомый со школы сюжет.

«Куколка» — тайны перед революцией

«Куколка»

Действие переносится в 1911 год. Саша Мещерская возвращается после Института благородных девиц, и родители уже решили, какой будет ее жизнь: замужество и спокойное существование в провинции.

Но сама девушка мечтает стать архитектором. Новые знакомства постепенно затягивают Сашу в мир загадок и опасных тайн, где далеко не каждый человек оказывается тем, кем кажется.

Исторический детектив «Куколка» обещает сочетать атмосферу начала XX века, семейную драму и триллер. Восемь серий могут получиться особенно интересными благодаря юной героине, которая оказывается в центре чужой игры.

«Арсеньев» — приключения на Дальнем Востоке

Еще один восьмисерийный проект расскажет о Владимире Арсеньеве — военном, исследователе и путешественнике. Действие начинается в 1905 году на Дальнем Востоке.

Главному герою приходится совмещать военную службу, секретные поручения, экспедиции и научную работу. Впереди — малоизведанные территории, сложные путешествия и решения, которые способны повлиять не только на его карьеру, но и на личную жизнь.

В главной роли Евгений Миронов. И из этой тройки именно «Арсеньев» выглядит проектом для тех, кто любит не только костюмы и исторические декорации, но и настоящее приключение.

Получается очень разная тройка: классика Пушкина, детективная история накануне больших перемен и биографическое приключение. Думаю, любителям исторических сериалов будет из чего выбрать.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Арсеньев», «Капитанская дочка»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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