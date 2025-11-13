Осень 1941-го глазами МУРа: сериал «Враг у ворот» уже полюбили зрители в Сети, а теперь увидят на Первом канале с 17 ноября

Военная драма с Янковским и Новиным выходит в эфир 17–20 ноября.

Телевизионная премьера сериала «Враг у ворот» назначена на 17–20 ноября на Первом канале. Онлайн-релиз уже оставил о проекте заметный след — рейтинг 7.3 на КиноПоиске и активные обсуждения в соцсетях. Теперь история идёт в широкую телевизионную аудиторию, а повод вспомнить, чем она зацепила зрителей раньше, только усилился.

О чем рассказывает «Враг у ворот»

События начинаются в 1941 году, в тот момент, когда немецкие войска подходят к Москве, а внутри города становится неспокойно.

Следователя Захара Мятова, ранее ошибочно приговорённого к расстрелу, возвращают в МУР: преступлений становится больше, и нужен человек, способный вести сложные расследования.

Мятов возглавляет оперативную группу и сталкивается с серией преступлений, которые поначалу выглядят разрозненными. Расследование выводит его на сеть диверсантов, действующих внутри города. Во главе преступников стоит Павел Турсунов — человек, стремящийся отомстить Сталину за гибель родителей.

Герою предстоит предотвратить диверсию, способную изменить ситуацию на фронте, и попытаться вернуть жену, оказавшуюся в заключении.

Кто участвует в проекте

Главные роли играют Александр Новин и Филипп Янковский. Среди актёров также — Мария Смольникова, Ольга Ефремова, Кристина Ра, Дмитрий Журавлев, Валентин Анциферов, Сергей Варчук, Арсений Тополага.

Проект поставлен Никитой Грамматиковым. Оператор Максим Осадчий, работавший над фильмом «Сталинград», создал визуальный стиль, подчеркивающий атмосферу Москвы времён опасности и тревоги.

Как воссоздали Москву 1941 года

Для проекта построили масштабные декорации в кинопарке «Москино»: целый квартал столицы начала войны. По словам создателей, художник Борис Иоффе продумал не только архитектуру, но и способы маскировки зданий, использовавшиеся в те годы для защиты от авиации.

Что пишут зрители, уже посмотревшие сериал онлайн

Реакция на сериал разная, но положительных отзывов много. В них говорят об увлекательной детективной линии, атмосфере осени 1941 года и работе актёров. Среди цитат зрителей — «интересный сюжет», «увлекательная детективная линия», «яркое противостояние героев», «сильный Новин», «убедительный Янковский».

Есть и критика: часть аудитории отмечает, что не все серии одинаково динамичны. Но даже те, кому сериал показался медленным, выделяют актёрскую дуэль главных героев как главное достоинство проекта.

«Враг у ворот» выйдет на Первом канале 17–20 ноября в 22:00.

