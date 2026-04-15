Осборн уже был, но мало: эти 3 персонажа могут появиться в «Человеке -пауке» 2026 года — вероятность велика

15 апреля 2026 11:50
Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

Фандом их ждет уже очень давно.

Четвертый фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом — «Новый день» — уже называют одним из самых ожидаемых проектов Marvel. После событий «Нет пути домой» жизнь Питера Паркера полностью изменилась, а значит, на сцене могут появиться новые персонажи. Фанаты обсуждают десятки вариантов, но некоторые герои выглядят особенно вероятными.

Сорвиголова может стать союзником

Мэтт Мердок уже появлялся в предыдущем фильме о Человеке-пауке, поэтому его возвращение выглядит вполне логичным. Тем более, что в новом фильме могут появиться сюжетные линии, связанные с криминальным миром и организацией «Рука».

Сорвиголова может стать важным союзником Питера. После того как герой остался один и начал новую жизнь, ему особенно нужен опытный наставник. Кроме того, возвращение Чарли Кокса укрепило бы связь между фильмами Marvel и сериалами студии.

Норман Осборн — новый главный злодей

Появление Нормана Осборна фанаты ждут уже несколько лет. Хотя Питер Паркер сталкивался с версией злодея в «Нет пути домой», в основной вселенной Marvel этот персонаж пока не появлялся.

Если Осборн появится в «Новом дне», это может стать началом новой масштабной истории. Особенно интересно будет увидеть, как Питер будет относиться к нему после прошлого опыта с Зеленым Гоблином. Такой сюжет может стать одним из самых напряженных в новом фильме.

Джин Грей и связь с Людьми Икс

Еще одна обсуждаемая кандидатура — Джин Грей из «Людей Икс». По слухам, Marvel может постепенно вводить мутантов в основную киновселенную, и «Новый день» — подходящее место для такого дебюта.

Если Джин действительно появится, это может значительно расширить масштаб истории. Ее силы и сложный характер способны сделать сюжет более напряженным и непредсказуемым.

Пока Marvel держит подробности фильма в секрете, но одно ясно уже сейчас — «Человек-паук: Новый день» может стать началом новой главы не только для Питера Паркера, но и для всей киновселенной Marvel.

Фото: Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»
Анастасия Луковникова
