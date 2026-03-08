Опять все сделали на свой лад, но хуже не стало: 3 главных отличия 4 сезона «Бриджертонов» от книги

Четвертый сезон «Бриджертонов» основан на книге Джулии Куинн «Предложение джентльмена», где рассказывается история любви Бенедикта Бриджертона и Софи. Роман вдохновлен сказкой о Золушке: дворянин влюбляется в девушку, которая скрывает свое происхождение.

При этом сериал Netflix уже не первый раз отходит от книжного сюжета. Создатели сохранили основную романтическую линию, но добавили новые сюжетные ходы и изменили некоторые детали, чтобы история лучше работала на экране.

Софи получила другое происхождение

Одно из самых заметных изменений коснулось главной героини. В книге Софи носила фамилию Беккет, но в сериале ее изменили на Бэк.

Это сделали после того, как роль получила актриса Йерин Ха. Создатели решили подчеркнуть корейское происхождение героини, поэтому адаптировали ее фамилию и некоторые детали семейной истории.

Из-за этого немного изменились и фамилии других персонажей — например, у родственников Софи.

Любовная линия Вайолет появилась только в сериале

Еще одно важное отличие — роман Вайолет Бриджертон. В книге ее личная жизнь практически не развивается: она сосредоточена на том, чтобы помочь своим детям найти любовь.

В сериале же у нее появляется собственная романтическая линия с лордом Маркусом Андерсоном — братом леди Дэнбери. Эта история была полностью придумана для экранизации и не встречается в оригинальном романе.

Бенедикт по-другому узнает тайну Софи

Один из самых важных моментов истории — момент, когда Бенедикт понимает, что таинственная «Леди в серебрянном» и Софи — один и тот же человек.

В сериале герой находит аметистовое ожерелье и благодаря этому начинает складывать все детали. Просматривая свои рисунки с Софи, он понимает правду.

В книге сцена происходит иначе: Бенедикт раскрывает тайну во время игры в карты, когда видит Софи в маске. Но даже с изменениями этот момент остается одним из самых романтичных во всей истории.