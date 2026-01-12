Опять «Ментовские войны»?! Зрители НТВ в ярости — требуют наконец-то показать обещанные новинки: «Тоннель» и еще два сериала

Возвращение «Ментовских войн» и «Первого отдела 3» в вечернюю сетку НТВ вызвало волну недовольства зрителей. Сериалы поставили в прайм-тайм в период, когда аудитория традиционно ждет обновления эфира и выхода новых проектов.
Почему такая реакция
Январь после длинных праздников воспринимается зрителями как старт новой телевизионной жизни. Однако вместо премьер в программе снова появляются многократно показанные серии.
Для части аудитории это выглядит как шаг назад — особенно с учетом того, что у канала есть готовые проекты, давно анонсированные, но так и не дошедшие до экрана.
Что ждут зрители НТВ
В комментариях и обсуждениях чаще всего называют три сериала: «Тоннель», «Жар» и «Золотое дно 2». Эти проекты давно фигурируют в ожиданиях аудитории и воспринимаются как логичное продолжение сезона.
Зрители убеждены, именно такие сериалы должны занимать вечерний слот, а не архивные повторы.
Автор дзен-канала «Мир современного кино» не скрывает раздражения:
«Такую программу на вторую полную неделю января иначе как насмешкой над зрителями назвать невозможно. У канала есть готовые сериалы и проекты в производстве, но вместо движения вперед зрителям снова предлагают одно и то же. Это уже не ностальгия, а усталость от бесконечных повторов».
«Ментовские войны» за годы постоянного возвращения в эфир утратили эффект события и воспринимаются людьми скорее как техническое заполнение сетки, что особенно неприятно в дни долгих каникул.
«Это хамство с которым мы ничего не сделаем, кроме отключения телевизора», — высказалась зрительница Галина Лифанова.
Повторы «Первого отдела 3» вызывают у публики меньше негатива — прежде всего из-за относительной свежести материала.
