«Опускает оригинал до уровня сырья»: этот фильм Быкова переснял Netflix — но его реакция была совсем не радостной

После громких успехов российского кино в 2000-х Голливуд начал внимательно присматриваться к нашему рынку. Права покупали на разные проекты, но до полноценного релиза за океаном добрался в итоге только сериал «Семь секунд» — переработка фильма Юрия Быкова «Майор».

О том, что Netflix готовит ремейк, стало известно в конце 2016 года, а уже весной 2018-го проект вышел на платформе. Для западной индустрии это был ещё один шаг к освоению сильных сюжетов из Восточной Европы.

Сам Быков — без иллюзий

Юрий Быков отнёсся к адаптации довольно спокойно и даже прохладно. Он подчеркнул, что «Майор» — очень личная для него работа, созданная «вопреки многим обстоятельствам».

«Однако тот факт, что он в итоге был снят и, более того, получился, теперь отодвигается на второй план. Американский ремейк как бы опускает оригинал до уровня сырья. И тот ажиотаж, который вокруг этой сделки присутствует лишь подчеркивает местечковость нашей индустрии», — отметил режиссер.

Что осталось от оригинала

По сути, «Семь секунд» сохранил только завязку. Как и в фильме, полицейский по неосторожности сбивает человека, а система пытается замять дело. Но действие перенесли в Джерси-Сити и добавили важный для США расовый конфликт: жертвой становится темнокожий подросток.

Шоураннер Вина Суд выстроила историю вокруг трёх равноправных линий — следователей, виновников трагедии и семьи погибшего. Такой подход сделал сериал более многослойным, но заметно отдалил его от мрачной лаконичности «Майора».

Кто стоял за сделкой

Инициатором адаптации стал продюсер Алекс Резник и его компания East 2 West Entertainment, специализирующаяся на переносе восточноевропейских форматов на американский рынок. Та же команда ранее работала над адаптацией телеигры «Что? Где? Когда?» и другими проектами.

История «Майора» в итоге показала: сильные сюжеты легко пересекают границы, но их интонация при этом может измениться до неузнаваемости.