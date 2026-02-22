Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Опускает оригинал до уровня сырья»: этот фильм Быкова переснял Netflix — но его реакция была совсем не радостной

«Опускает оригинал до уровня сырья»: этот фильм Быкова переснял Netflix — но его реакция была совсем не радостной

22 февраля 2026 08:56
Кадр из сериала «Семь секунд»

Успех за границей не впечатлил режиссера.

После громких успехов российского кино в 2000-х Голливуд начал внимательно присматриваться к нашему рынку. Права покупали на разные проекты, но до полноценного релиза за океаном добрался в итоге только сериал «Семь секунд» — переработка фильма Юрия Быкова «Майор».

О том, что Netflix готовит ремейк, стало известно в конце 2016 года, а уже весной 2018-го проект вышел на платформе. Для западной индустрии это был ещё один шаг к освоению сильных сюжетов из Восточной Европы.

Сам Быков — без иллюзий

Юрий Быков отнёсся к адаптации довольно спокойно и даже прохладно. Он подчеркнул, что «Майор» — очень личная для него работа, созданная «вопреки многим обстоятельствам».

«Однако тот факт, что он в итоге был снят и, более того, получился, теперь отодвигается на второй план. Американский ремейк как бы опускает оригинал до уровня сырья. И тот ажиотаж, который вокруг этой сделки присутствует лишь подчеркивает местечковость нашей индустрии», — отметил режиссер.

Что осталось от оригинала

Кадр из фильма «Майор»

По сути, «Семь секунд» сохранил только завязку. Как и в фильме, полицейский по неосторожности сбивает человека, а система пытается замять дело. Но действие перенесли в Джерси-Сити и добавили важный для США расовый конфликт: жертвой становится темнокожий подросток.

Шоураннер Вина Суд выстроила историю вокруг трёх равноправных линий — следователей, виновников трагедии и семьи погибшего. Такой подход сделал сериал более многослойным, но заметно отдалил его от мрачной лаконичности «Майора».

Кто стоял за сделкой

Инициатором адаптации стал продюсер Алекс Резник и его компания East 2 West Entertainment, специализирующаяся на переносе восточноевропейских форматов на американский рынок. Та же команда ранее работала над адаптацией телеигры «Что? Где? Когда?» и другими проектами.

История «Майора» в итоге показала: сильные сюжеты легко пересекают границы, но их интонация при этом может измениться до неузнаваемости.

Фото: Кадр из сериала «Семь секунд»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В феврале говорили только о «Рыцаре Семи королевств», а лидер по просмотрам оказался другим: 12 млн зрителей и никакого шума В феврале говорили только о «Рыцаре Семи королевств», а лидер по просмотрам оказался другим: 12 млн зрителей и никакого шума Читать дальше 23 февраля 2026
Джордж Мартин был против сериала по «Рыцарю Семи Королевств», а автор экранизации хочет 15 сезонов: решение за HBO Джордж Мартин был против сериала по «Рыцарю Семи Королевств», а автор экранизации хочет 15 сезонов: решение за HBO Читать дальше 23 февраля 2026
Если «Уэнсдэй» до сих пор не отпускает: 3 мрачных фэнтези-сериала, которые даже лучше хита Netflix Если «Уэнсдэй» до сих пор не отпускает: 3 мрачных фэнтези-сериала, которые даже лучше хита Netflix Читать дальше 23 февраля 2026
За №3 ухватился даже Netflix: эти 3 новых сериала из Великобритании и Ирландии цепляют с первой минуты За №3 ухватился даже Netflix: эти 3 новых сериала из Великобритании и Ирландии цепляют с первой минуты Читать дальше 23 февраля 2026
Не свежак, зато цепляет сильнее хитов: 2 крутых детектива, которые смотрятся на одном дыхании (уже вышло 3 и 4 сезона целиком) Не свежак, зато цепляет сильнее хитов: 2 крутых детектива, которые смотрятся на одном дыхании (уже вышло 3 и 4 сезона целиком) Читать дальше 23 февраля 2026
Почему актеры отказывались от съемок в фильме «Красавица»: во всем виновата Джулия Робертс Почему актеры отказывались от съемок в фильме «Красавица»: во всем виновата Джулия Робертс Читать дальше 22 февраля 2026
Всего 3 емких серии — и никакой «воды»: смело включайте этот британский сериал, который смотрится за один вечер Всего 3 емких серии — и никакой «воды»: смело включайте этот британский сериал, который смотрится за один вечер Читать дальше 22 февраля 2026
Кто озвучивает бегемотиху в «Красавице»: «Это реинкарнация Раневской» Кто озвучивает бегемотиху в «Красавице»: «Это реинкарнация Раневской» Читать дальше 22 февраля 2026
3 мощных зарубежных сериала Netflix, которые вы наверняка пропустили: №2 оценят фанаты «Викингов» и «Спартака» 3 мощных зарубежных сериала Netflix, которые вы наверняка пропустили: №2 оценят фанаты «Викингов» и «Спартака» Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше