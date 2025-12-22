Меню
Киноафиша Статьи Если надоело смотреть НТВ: 3 новых детективных сериала, которые цепляют с первых минут

22 декабря 2025 07:58
Кадр из сериала «Купер и Фрай», «Анжела Динис: Убита и осуждена», «Дождливый день»

Здесь преступление — лишь отправная точка, а главное начинается после.

Современный детектив всё реже ограничивается поиском виновного. Гораздо важнее становится то, как общество реагирует на трагедию и кто в итоге оказывается «осуждённым».

«Анжела Динис: Убита и осуждена», «Дождливый день» и «Купер и Фрай» — разные по тону и географии сериалы, но их объединяет внимание к последствиям и человеческому фактору, который не укладывается в протоколы.

«Дождливый день»

Сюжет строится вокруг одного события — крупного пожара в туристическом комплексе. Пять домов, несколько компаний отдыхающих, одна семья, обслуживающая гостиницу, и один трагический исход.

Был ли пожар случайностью или следствием чьих-то действий — вопрос, на который никто не торопится отвечать.

Каждая серия возвращает зрителя в тот же самый день, но с новой точки зрения. Повторы не раздражают, а постепенно наращивают напряжение, добавляя детали, паузы и недосказанности.

Формально это детектив с допросами и подозреваемыми, но по сути — социальная драма о коллективном молчании и страхе взять ответственность.

«Купер и Фрай»

Британский сериал, основанный на романах Стивена Бута, делает ставку на контраст.

Детектив Бен Купер — человек местный, выросший среди этих холмов и деревень, где все друг друга знают.

Его напарница Дайан Фрай приезжает из города и смотрит на происходящее без романтики и уважения к традициям.

Первое дело начинается с находки человеческого скелета на ферме. Отсутствующая рука, странные символы, разговоры о древних обрядах — всё это соседствует с привычным полицейским процедуралом.

Сериал последовательно показывает, как местные верования и устоявшиеся связи мешают правосудию не меньше, чем откровенная ложь.

«Анжела Динис: Убита и осуждена»

Этот сериал основан на реальной истории, которая в своё время потрясла Бразилию. В 1976 году Анжела Динис была застрелена своим любовником Докой Стритом.

Суд первоначально оправдал убийцу, сославшись на так называемую «защиту чести».

Создатели сериала подробно разбирают не только само преступление, но и атмосферу эпохи, в которой независимость женщины могла быть превращена в аргумент против неё.

Повторный суд и новый приговор стали следствием общественного давления и пересмотра ценностей. Здесь детектив перерастает в разговор о праве, власти и цене судебного решения.

Иточник: дзен-канал Киномнение

Также прочитайте: «Такой сериал у нас впервые»: российский детектив, который все пропустили — «Урокам химии» зрители поставили 7,6 явно не просто так

Фото: Кадр из сериала «Купер и Фрай», «Анжела Динис: Убита и осуждена», «Дождливый день» 
Анна Адамайтес
