«Опозорил нашу армию»: советская драма о войне побила всесоюзный рекорд – за что ее возненавидел весь «Мосфильм»?

В 1959 году Григорий Чухрай, сам прошедший войну, снял фильм, который чиновники тут же признали «неугодным». Речь о «Балладе о солдате» — истории не о крупных победах, а о простом 19-летнем солдате, который «с перепугу» подбил два танка и вместо ордена выпросил отпуск, чтобы помочь матери.

Именно эта «мелкотемность» и вызвала бурю. Чиновники бесновались: разве такими «домашними» мальчиками была выиграна война? На просмотре в «Мосфильме» Чухраю заявили, что он «опозорил нашу армию». В чём же состояла «вина» фильма?

Вместо громких подвигов — тихий, личный мотив: увидеть маму. Алёша влюбляется в попутчицу Шуру «за красивые ножки», что сочли идеологически неверным. Алёша гибнет в конце — это назвали «пессимизмом». Показаны измена жены, грязь, солдаты, отдающие своё мыло («значит, армия нечистоплотна!»).

Чухрая, фронтовика с четырьмя ранениями, обвиняли в очернительстве люди, не нюхавшие пороха. А в ответ на возражения режиссера исключили из партии.

Фильм запретили для столичного проката, выпустив малым тиражом в провинцию. Но там случилось неожиданное: народная любовь. Зрители засыпали ЦК письмами, называя «Балладу» лучшим фильмом о войне. 30 миллионов зрителей за все время – невероятный результат.

Затем картину показали Хрущёву — и он отправил драму в Канны, где она взяла спецприз. Её оценила вся планета: Лайза Миннелли смотрела пять раз подряд, а французский актёр Бурвиль назвал лучшим из увиденного.

Так «позорный» фильм, показавший войну глазами простого солдата, стал самым титулованным советским фильмом в мире (101 награда) и вечным памятником тем, кто воевал не за ордена, а за крышу над головой матери и короткую встречу у родного порога.