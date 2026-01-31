Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Опозорил нашу армию»: советская драма о войне побила всесоюзный рекорд – за что ее возненавидел весь «Мосфильм»?

«Опозорил нашу армию»: советская драма о войне побила всесоюзный рекорд – за что ее возненавидел весь «Мосфильм»?

31 января 2026 21:31
Кадр из фильма «Баллада о солдате» (1959)

Худсовет рвал и метал, а режиссера выгнали из партии.

В 1959 году Григорий Чухрай, сам прошедший войну, снял фильм, который чиновники тут же признали «неугодным». Речь о «Балладе о солдате» — истории не о крупных победах, а о простом 19-летнем солдате, который «с перепугу» подбил два танка и вместо ордена выпросил отпуск, чтобы помочь матери.

Именно эта «мелкотемность» и вызвала бурю. Чиновники бесновались: разве такими «домашними» мальчиками была выиграна война? На просмотре в «Мосфильме» Чухраю заявили, что он «опозорил нашу армию». В чём же состояла «вина» фильма?

Кадр из фильма «Баллада о солдате» (1959)
  1. Вместо громких подвигов — тихий, личный мотив: увидеть маму.
  2. Алёша влюбляется в попутчицу Шуру «за красивые ножки», что сочли идеологически неверным.
  3. Алёша гибнет в конце — это назвали «пессимизмом».
  4. Показаны измена жены, грязь, солдаты, отдающие своё мыло («значит, армия нечистоплотна!»).

Чухрая, фронтовика с четырьмя ранениями, обвиняли в очернительстве люди, не нюхавшие пороха. А в ответ на возражения режиссера исключили из партии.

Кадр из фильма «Баллада о солдате» (1959)

Фильм запретили для столичного проката, выпустив малым тиражом в провинцию. Но там случилось неожиданное: народная любовь. Зрители засыпали ЦК письмами, называя «Балладу» лучшим фильмом о войне. 30 миллионов зрителей за все время – невероятный результат.

Затем картину показали Хрущёву — и он отправил драму в Канны, где она взяла спецприз. Её оценила вся планета: Лайза Миннелли смотрела пять раз подряд, а французский актёр Бурвиль назвал лучшим из увиденного.

Так «позорный» фильм, показавший войну глазами простого солдата, стал самым титулованным советским фильмом в мире (101 награда) и вечным памятником тем, кто воевал не за ордена, а за крышу над головой матери и короткую встречу у родного порога.

Фото: Кадр из фильма «Баллада о солдате» (1959)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Семнадцать мгновений весны» посмотрела даже семья настоящего Шелленберга: Табаков получил письмо, от которого ему стало жутко «Семнадцать мгновений весны» посмотрела даже семья настоящего Шелленберга: Табаков получил письмо, от которого ему стало жутко Читать дальше 1 февраля 2026
Делаем макияж Тоси из «Девчат»: простые приемы визажистов, которые актуальны и в 2026 году Делаем макияж Тоси из «Девчат»: простые приемы визажистов, которые актуальны и в 2026 году Читать дальше 31 января 2026
Для советского кино это слишком смело и пошло: вот какую сцену в «А зори здесь тихие» едва не запретили Для советского кино это слишком смело и пошло: вот какую сцену в «А зори здесь тихие» едва не запретили Читать дальше 30 января 2026
Сколько килограммов весит ящик гвоздей? Хрупкой Тосе в «Девчатах» даже никто не помог Сколько килограммов весит ящик гвоздей? Хрупкой Тосе в «Девчатах» даже никто не помог Читать дальше 30 января 2026
Заговорил по-русски и снялся в нашем кино: как Вера Глаголева покорила звезду «Гарри Поттера» – о встрече в Плесе помнит до сих пор Заговорил по-русски и снялся в нашем кино: как Вера Глаголева покорила звезду «Гарри Поттера» – о встрече в Плесе помнит до сих пор Читать дальше 1 февраля 2026
Почему по полям едет именно синий трактор: в песне из детского мультика спрятана вся история СССР Почему по полям едет именно синий трактор: в песне из детского мультика спрятана вся история СССР Читать дальше 1 февраля 2026
Погоны и красная звезда на берете Вари Синичкиной сразу притягивает взгляд: объясняю, что значат эти символы Погоны и красная звезда на берете Вари Синичкиной сразу притягивает взгляд: объясняю, что значат эти символы Читать дальше 1 февраля 2026
Самые антисоветские сериалы: как в новой «Вечерней школе» и «Лимитчицах» унижают живших в СССР Самые антисоветские сериалы: как в новой «Вечерней школе» и «Лимитчицах» унижают живших в СССР Читать дальше 31 января 2026
Маизу из «Клона» напрасно ненавидели 25 лет: стоит пересмотреть сериал, чтобы убедиться, она там — самая адекватная Маизу из «Клона» напрасно ненавидели 25 лет: стоит пересмотреть сериал, чтобы убедиться, она там — самая адекватная Читать дальше 31 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше