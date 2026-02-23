«Прямо по глазу резануло»: что случилось с сериалом НТВ «Заповедный спецназ» — начали за здравие, закончили за упокой

Шесть миллионов на старте и пустые цифры к финалу. Такого обвала рейтинга НТВ давно не видел. Детектив «Заповедный спецназ» в 2021 году заходил громко: реальные события, Байкал, борьба с браконьерами. Зритель поверил — и включил первую серию.

Премьера собрала 6 000 000 человек. Но очень быстро обсуждение сместилось с сюжета на детали. Выяснилось, что «сибирскую тайгу» снимали в Рыбинске, у водохранилища.

«Прямо по глазу резануло, когда за спиной героя появились дубовые листья! Дубы на Байкале! Сразу видно, что природа – не сибирская».

Жители региона заметили и другое: в сериале о Байкале не оказалось ни одного бурята, хотя именно этот народ исторически живет вокруг озера.

«Сериал – очередная сказка для запада России… возмущает подобное отношение режиссеров».

Журналист Борис Ветров добавил:

«Снимали в Рыбинске, который так же похож на Байкал, как Чита на Париж».

«Опозорен наш спецназ!»

Вопросы возникли и к героям. По сюжету — опытные бойцы. По экрану — странные решения.

«Опытный спецназовец после выстрела над головой встал посмотреть кто это посмел в него выстрелить, как школьник», «Опозорен наш спецназ», «Опять в них стреляют, а они бегают с зачехленными на молнию карабинами».

Финал на YouTube-канале НТВ посмотрели уже около 400 000 человек. Из 6 миллионов стартовой аудитории до конца дошла лишь малая часть. Разрыв показательный: зрители включили из интереса, но досматривать решили немногие.