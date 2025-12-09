Опер, которого едва не убил Палач: НТВ выпускает детективный сериал от режиссёра «Ментовских войн» — и он просто обязан стать хитом

Как трагедия и новое расследование меняют жизнь бывшего оперуполномоченного.

15 декабря 20:00 на НТВ стартует 20-серийный детектив «Тайный советник». Сериал снял Алан Дзоциев — режиссёр пятого и одиннадцатого сезонов «Ментовских войн», что уже задаёт планку ожиданий.

Сюжет сериала «Тайный советник»

Главный герой — Павел Костиков, один из лучших оперов убойного отдела ГУВД Москвы.

Его жизнь резко меняется после преследования киллера по кличке Палач: Костиков получает тяжёлое ранение, а его напарник Дмитрий Смирнов погибает.

Несколько месяцев восстановления — и прежняя служба становится недоступной: здоровье больше не позволяет Павлу работать в убойном отделе.

Но одна случайная встреча возвращает его в игру. Помогая адвокату Полине Смирновой доказать невиновность клиента, Павел обнаруживает, что его аналитические навыки и способность видеть детали по-прежнему безукоризненны.

Так он становится её «тайным советником» — человеком, который работает в тени, но решает самые трудные эпизоды расследований.

Почему сериал может стать хитом НТВ

В «Тайном советнике» возвращение героя к расследованиям пересекается с личной драмой. Каждое дело — это ещё один шаг к разгадке смерти Дмитрия Смирнова. Более того, ниточки ведут к влиятельной преступной организации, в которую, как выясняется, могут быть вовлечены и коллеги Костикова.

Такая двойная интрига — частное расследование плюс внутренняя угроза — делает структуру сериала напряжённой и многослойной. А участие Дзоциева, который умеет работать с полицейской драмой и выстраивать персонажей на грани личного и профессионального, усиливает интерес к проекту.

Актёрский состав

В сериале заняты Евгений Шириков (Павел Костиков), Елена Радевич, Илья Оболонков, Евгения Замулина, Иван Ушанов, Денис Моисеев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Иван Косичкин, Владимир Довжик, Дмитрий Ячевский и Никита Белоусов.

Состав характерный для крепкого криминального проекта НТВ: с актёрами, которые умеют держать зрителя благодаря точной подаче роли и работе в ансамбле.

«Тайный советник» выглядит как одна из ключевых декабрьских премьер — с эмоциональным ядром, сильной проработкой персонажей и фирменной полицейской эстетикой Дзоциева.

