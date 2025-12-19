Меню
Киноафиша Статьи Опальная дочь Сулеймана, о которой в «Великолепном веке» словно забыли: но ее реальная могила говорит всю правду

Опальная дочь Сулеймана, о которой в «Великолепном веке» словно забыли: но ее реальная могила говорит всю правду

19 декабря 2025 15:13
Кадр из сериала «Великолепный век»

В сериале эту историю ловко замяли.

Если вы смотрели «Великолепный век», то наверняка помните линию с Назенин и её дочерью Разие, которая появляется в сюжете и почти сразу исчезает, будто сценаристы передумали. Но за пределами сериала эта история выглядит куда тревожнее: в османских источниках действительно проступает силуэт женщины, имя которой старательно вытесняли из памяти.

И чем глубже начинаешь копать, тем меньше это похоже на выдумку.

Могила, которой не должно быть

В стамбульском Бешикташе, на территории суфийского комплекса Яхья-эфенди, находится могила с надписью: «Tasasız Raziye Sultan — кровная дочь Кануни Султана Сулеймана и духовная дочь Яхьи Эфенди». Такой текст невозможно назвать случайным: титул «султан» и прямое указание на отцовство в XVI веке были слишком опасны для фантазий.

При этом место захоронения выбивается из всех дворцовых канонов. Дочерей султанов хоронили в династических мавзолеях, а Разие — рядом с дервишем, в стороне от официальной истории, словно сознательно вычеркнутую из неё.

Почему она вряд ли была дочерью Назенин

Кадр из сериала «Великолепный век»

Сериальная Назенин почти наверняка — собирательный образ. Само слово чаще использовалось как эпитет, а не как имя конкретной женщины, и в гаремных реестрах оно не закреплено за реальной фигурой.

Историки всё чаще сходятся на другой версии, куда более неудобной для династии.

Версия, которая многое объясняет: Махидевран

Если Разие была дочерью Махидевран Султан, всё складывается логично. По времени рождения она совпадает с периодом, когда Махидевран ещё находилась в Стамбуле, а главное — тогда Разие становится родной сестрой шехзаде Мустафы.

А это автоматически превращает её в опасное напоминание о самой трагической странице правления Сулеймана, о сыне, казнённом по его приказу.

Выбор, который звучал громче слов

Почему Разие оказалась рядом с Яхьей-эфенди — суфием и молочным братом султана, единственным, кто осмелился осудить казнь Мустафы? Потому что другого языка протеста у неё не было: женщинам при дворе слова не давали.

Отказ от дворца, браков и политической роли был её формой бунта, а надпись «духовная дочь Яхьи Эфенди» звучит как тихий, но принципиальный выбор стороны.

Короткая жизнь без дворцового финала

Кадр из сериала «Великолепный век»

Согласно преданиям, Разие всё же была выдана замуж, но рано овдовела и после этого отказалась от повторных браков — шаг почти немыслимый для османской принцессы. После гибели Мустафы она уехала в Бурсу вместе с Махидевран, где обе жили в бедности и полном забвении, передает дзен-канал «У Клио под юбкой».

Разие умерла около 1556 года, не дожив до тридцати лет, и официальной причиной называли болезнь, за которой, вероятно, скрывалось обычное человеческое горе.

Почему о ней молчит история

Османские хроники фиксировали победы, наследников и политические браки, но не любили тихие трагедии. Разие не усиливала власть и не украшала её — она напоминала о цене, которую пришлось заплатить за сохранение трона.

Таких фигур предпочитали не записывать в учебники.

Михримах и Разие — две стороны одной семьи

Михримах вошла в историю как символ власти, влияния и идеального союза с отцом. Разие осталась в тени — как символ отказа, внутренней свободы и молчаливого несогласия.

Возможно, именно эта «беспечная» дочь была для Сулеймана самым болезненным напоминанием о том, что даже повелитель мира не всегда властен над судьбой собственной семьи.

Ранее мы писали: Да, и «Постучись в мою дверь» тоже попал в список: 4 турецких сериала, которые испортили задолго до финала.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
