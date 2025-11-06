Онлайн стартовал, телеэфир на подходе: 25-й сезон «Тайн следствия» начался со взрыва на юбилее Зои — то ли еще будет

На медиаплатформе «Смотрим» вышли премьерные серии юбилейного, 25-го сезона детективного сериала «Тайны следствия».

В новом сезоне, поставленном Максимом Демченко, вновь появляются Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Ольга Павловец, Андрей Шарков, Сергей Юшкевич, Злата Ковальчук и Дмитрий Миллер.

Возвращение героев прошлых сезонов

Марии Швецовой снова предстоит встретиться с героями, которых зрители хорошо помнят: давней подругой Альбиной, первым мужем Переваловым, секретаршей прокуратуры Зоей, прокурором Филоновым, следователем Шиповым, журналистом Старосельцевым, вторым мужем Луганским и другими персонажами, давно ставшими частью истории сериала.

Старт сезона — юбилей и взрыв

Сезон открывается праздничным юбилеем Зои, бывшей секретарши Ковина, но вечеринка мгновенно превращается в место преступления: помещение сотрясает взрыв.

Постепенно следствие выводит Швецову на цепочку старых связей и давних поступков, скрытых под поверхностью внешне безобидного события.

Личная история Швецовой

Немало изменений происходит и в личной жизни Марии Сергеевны. После громкого разрыва с Васнецовым и побега из-под венца вместе с Олегом Платоновым она предпочитает скрыть новые отношения от всех — коллег, друзей и даже дочери Златы. Личная линия развивается параллельно расследованию и становится важной частью драмы сезона.

