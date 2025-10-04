Они сопротивлялись, но режиссёр сказал им важные слова: как уговорили актрис из фильма «А зори здесь тихие» на сцену в бане

Ростоцкий нашёл единственный довод, после которого атистки согласились на рискованный для советского экрана эпизод.

Фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» (1972) не просто военная драма, а история, в которой война впервые показала своё лицо через судьбы девушек-зенитчиц.

Картина поразила зрителей необычным для советского кино сочетанием жестокости и нежности, а одна сцена до сих пор вызывает жаркие споры — эпизод в бане, где актрисам пришлось преодолеть свои сомнения.

Сложный разговор перед съёмками

Для начала 1970-х это был смелый ход: молодые актрисы, многие из которых только начинали карьеру, должны были раздеться перед камерой.

Ольга Остроумова, сыгравшая Женю Комелькову, вспоминала, что актрисы долго не соглашались на съёмку.

«Мы очень сомневались в этой сцене и изо всех сил пытались отказаться: берите дублёрш, снимайте их в банном пару, а мы не будем голыми сниматься!» — говорила актриса.

Аргумент, который всё решил

Ростоцкий собрал девушек и сказал одну фразу, которая изменила их решение:

«Мне нужно показать, что убивают не просто людей, а женщин, красивых и молодых, которые рожать должны, продолжать род».

Ирина Шевчук, сыгравшая Риту Осянину, зметила в интервью изданию «Жизнь», что слова режиссёра оказались решающими.

Сцена, которая стала символом

В итоге в кадре зрители не заметили ни капли пошлости — только уязвимость и хрупкость девушек, которым война не оставила будущего.

Именно поэтому эпизод в бане воспринимается как одна из самых честных сцен фильма.

Также прочитайте: Что за аппарат стоял на даче Саахова в «Кавказской пленнице»? «Кристалл-104» был символом роскоши в СССР