«Они повсюду»: Миядзаки наконец объяснил, кто такой Безликий из «Унесенных призраками» и как его зовут

В мультфильме Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» есть персонаж, которого зрители запоминают не меньше, чем саму Тихиро. Это Каонаси — «Безликий», дух в чёрной мантии и белой маске.

Он говорит редко, двигается медленно, но заставляет чувствовать тревогу. Кто он на самом деле — монстр, жертва или отражение человека?

Кто такой Безликий

Каонаси не имеет собственного «я». Он подражает всем, кто рядом, меняет характер и даже голос. Его поведение зависит от окружающих: с Тихиро он робкий, с богачами — алчный, с Юбабой — агрессивный. Миядзаки говорил:

«Среди нас много таких людей, как Безликий. Это тот тип людей, которые хотят цепляться за других, но не представляют, кто они такие. Они повсюду. Каонаси — это существо, не имеющее собственного "я" и меняющееся в зависимости от вещей и людей, с которыми оно сталкивается».

Символика персонажа

Безликий — не злодей, а зеркало общества. Он впитывает чужие желания, потому что у него нет своих. Когда он оказывается в бане духов, где всё продаётся и покупается, его пустота заполняется чужой жадностью. Он становится чудовищем, потому что отражает мир, где человек теряет личность, стараясь всем понравиться.

Почему он страшнее, чем кажется

Каонаси не убивает ради удовольствия. Он просто не умеет быть собой. В этом его ужас — он слишком человечен. Мы боимся его не за маску, а за то, что видим в ней себя: зависимого, одинокого, лишённого собственного голоса.

Что хотел сказать Миядзаки

Режиссёр признавался, что создавал Безликого как предупреждение. Для Миядзаки он — образ эпохи, где личность растворяется в подражании. И, пожалуй, поэтому Каонаси остаётся одним из самых тревожных персонажей в анимации: он не чудовище из мифа, а тень из нашего мира.

И обязательно прочитайте: 3 аниме, которые вдохновились советскими мультиками.