Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Они повсюду»: Миядзаки наконец объяснил, кто такой Безликий из «Унесенных призраками» и как его зовут

«Они повсюду»: Миядзаки наконец объяснил, кто такой Безликий из «Унесенных призраками» и как его зовут

16 октября 2025 09:25
Кадр из мультфильма «Унесенные призраками»

Он не злодей, а зеркало общества.

В мультфильме Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» есть персонаж, которого зрители запоминают не меньше, чем саму Тихиро. Это Каонаси — «Безликий», дух в чёрной мантии и белой маске.

Он говорит редко, двигается медленно, но заставляет чувствовать тревогу. Кто он на самом деле — монстр, жертва или отражение человека?

Кто такой Безликий

Каонаси не имеет собственного «я». Он подражает всем, кто рядом, меняет характер и даже голос. Его поведение зависит от окружающих: с Тихиро он робкий, с богачами — алчный, с Юбабой — агрессивный. Миядзаки говорил:

«Среди нас много таких людей, как Безликий. Это тот тип людей, которые хотят цепляться за других, но не представляют, кто они такие. Они повсюду. Каонаси — это существо, не имеющее собственного "я" и меняющееся в зависимости от вещей и людей, с которыми оно сталкивается».

Символика персонажа

Безликий — не злодей, а зеркало общества. Он впитывает чужие желания, потому что у него нет своих. Когда он оказывается в бане духов, где всё продаётся и покупается, его пустота заполняется чужой жадностью. Он становится чудовищем, потому что отражает мир, где человек теряет личность, стараясь всем понравиться.

Кадр из мультфильма «Унесенные призраками»

Почему он страшнее, чем кажется

Каонаси не убивает ради удовольствия. Он просто не умеет быть собой. В этом его ужас — он слишком человечен. Мы боимся его не за маску, а за то, что видим в ней себя: зависимого, одинокого, лишённого собственного голоса.

Что хотел сказать Миядзаки

Режиссёр признавался, что создавал Безликого как предупреждение. Для Миядзаки он — образ эпохи, где личность растворяется в подражании. И, пожалуй, поэтому Каонаси остаётся одним из самых тревожных персонажей в анимации: он не чудовище из мифа, а тень из нашего мира.

И обязательно прочитайте: 3 аниме, которые вдохновились советскими мультиками.

Фото: Кадр из мультфильма «Унесенные призраками»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Самый личный мультфильм Миядзаки: в этом аниме мы можем увидеть не только автора, но и его родителей Самый личный мультфильм Миядзаки: в этом аниме мы можем увидеть не только автора, но и его родителей Читать дальше 13 октября 2025
Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Читать дальше 16 октября 2025
Третий сезон «Кайдзю №8» станет последним: прочитали мангу и узнали, каким кошмаром все закончится Третий сезон «Кайдзю №8» станет последним: прочитали мангу и узнали, каким кошмаром все закончится Читать дальше 14 октября 2025
«Кайдзю №8» готовится к финалу: названа дата выхода 3 сезона и первые детали последней битвы «Кайдзю №8» готовится к финалу: названа дата выхода 3 сезона и первые детали последней битвы Читать дальше 16 октября 2025
Собрали все, что известно о новом сезоне «Маши и Медведя»: где смотреть, сколько серий, какой хронометраж и что ждет героев Собрали все, что известно о новом сезоне «Маши и Медведя»: где смотреть, сколько серий, какой хронометраж и что ждет героев Читать дальше 15 октября 2025
Не только на YouTube: 8-ой сезон «Маши и Медведя» уже в Сети - рассказываем, где смотреть и почему нельзя пропустить Не только на YouTube: 8-ой сезон «Маши и Медведя» уже в Сети - рассказываем, где смотреть и почему нельзя пропустить Читать дальше 14 октября 2025
Эта пасхалка из «Головоломки» растрогала каждого, кто ее заметил: всего один предмет, но за ним целая история из другого хита Эта пасхалка из «Головоломки» растрогала каждого, кто ее заметил: всего один предмет, но за ним целая история из другого хита Читать дальше 14 октября 2025
13 сезон «Футурамы» поставил рекорд на RT: самый высокий рейтинг у мультсериала за последние 10 лет 13 сезон «Футурамы» поставил рекорд на RT: самый высокий рейтинг у мультсериала за последние 10 лет Читать дальше 13 октября 2025
Он не мальчик, он монстр: жуткая версия «Простоквашино», после которой вы не сможете смотреть мультфильм (и новую экранизацию) по-прежнему Он не мальчик, он монстр: жуткая версия «Простоквашино», после которой вы не сможете смотреть мультфильм (и новую экранизацию) по-прежнему Читать дальше 13 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше