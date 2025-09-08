«Назад в будущее» и еще 6 фантастических фильмов, которые стоят каждой потраченной минуты

Сюжеты о перемещениях во времени — это не просто эффектный приём, а инструмент, с помощью которого режиссёры заставляют зрителя задуматься: а что, если можно было бы всё переиграть?
Эти 7 фильмов зрители «Кинопоиска» оценили особенно высоко — и это тот редкий случай, когда мнение совпадает почти у всех.
«Назад в будущее» (1985)
Легенда, которая не стареет. Классический пример идеального баланса между наукой, юмором и эмоциями.
Марти МакФлай отправляется в прошлое, чтобы… не исчезнуть самому. Его поездка на «Делориане» — как культурный код, с которым начинается любовь к жанру. Рейтинг: 8.6.
«Эффект бабочки» (2003)
Фильм, после которого хочется подумать трижды, прежде чем пожалеть о прошлом. Герой Эштон Катчера меняет своё детство, но каждый раз всё становится только хуже.
Очень мрачный, очень сильный — и на удивление точный. Рейтинг: 8.3.
«12 обезьян» (1995)
Не просто фантастика, а почти философский трактат. В будущем вирус уничтожил цивилизацию, и герой Брюса Уиллиса должен найти его источник в прошлом.
Вот только время — не друг, а злая шутка. Рейтинг: 7.8.
«Донни Дарко» (2001)
Мрачный кролик, тревожная музыка, подростковый страх перед концом света и ощущение, что мир треснул.
Один из тех фильмов, которые хочется пересмотреть сразу же. Рейтинг: 7.6.
«Довод» (2020)
Кристофер Нолан играет не по правилам. Инверсия времени, драки задом наперёд, погони в двух временных потоках — всё это заставляет мозг зрителя работать на полную. Рейтинг: 7.5.
«Клик: С пультом по жизни» (2006)
Да, это Адам Сэндлер. Но под комедией — серьёзный вопрос: если можно перемотать жизнь вперёд, не исчезнет ли главное?
Воспоминания, привязанности, чувства. Простая форма, глубокий смысл. Рейтинг: 7.1.
«Петля времени» (2012)
Когда мафия убивает людей, отправляя их в прошлое, наёмники вроде Джозефа Гордона-Левитта зарабатывают этим.
Но однажды приходит «посылка» — он сам, только постаревший. И всё меняется. Рейтинг: 7.0.
Таблица рейтингов:
|Название фильма
|Год
|Рейтинг Кинопоиска
|«Назад в будущее»
|1985
|8.6
|«Эффект бабочки»
|2003
|8.3
|«12 обезьян»
|1995
|7.8
|«Донни Дарко»
|2001
|7.6
|«Довод»
|2020
|7.5
|«Клик: С пультом по жизни»
|2006
|7.1
|«Петля времени»
|2012
|7.0
