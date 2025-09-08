«Назад в будущее» и еще 6 фантастических фильмов, которые стоят каждой потраченной минуты

Здесь и сердце замирает, и разум включается, и мозг трещит от мыслей.

Сюжеты о перемещениях во времени — это не просто эффектный приём, а инструмент, с помощью которого режиссёры заставляют зрителя задуматься: а что, если можно было бы всё переиграть?

Эти 7 фильмов зрители «Кинопоиска» оценили особенно высоко — и это тот редкий случай, когда мнение совпадает почти у всех.

«Назад в будущее» (1985)

Легенда, которая не стареет. Классический пример идеального баланса между наукой, юмором и эмоциями.

Марти МакФлай отправляется в прошлое, чтобы… не исчезнуть самому. Его поездка на «Делориане» — как культурный код, с которым начинается любовь к жанру. Рейтинг: 8.6.

«Эффект бабочки» (2003)

Фильм, после которого хочется подумать трижды, прежде чем пожалеть о прошлом. Герой Эштон Катчера меняет своё детство, но каждый раз всё становится только хуже.

Очень мрачный, очень сильный — и на удивление точный. Рейтинг: 8.3.

«12 обезьян» (1995)

Не просто фантастика, а почти философский трактат. В будущем вирус уничтожил цивилизацию, и герой Брюса Уиллиса должен найти его источник в прошлом.

Вот только время — не друг, а злая шутка. Рейтинг: 7.8.

«Донни Дарко» (2001)

Мрачный кролик, тревожная музыка, подростковый страх перед концом света и ощущение, что мир треснул.

Один из тех фильмов, которые хочется пересмотреть сразу же. Рейтинг: 7.6.

«Довод» (2020)

Кристофер Нолан играет не по правилам. Инверсия времени, драки задом наперёд, погони в двух временных потоках — всё это заставляет мозг зрителя работать на полную. Рейтинг: 7.5.

«Клик: С пультом по жизни» (2006)

Да, это Адам Сэндлер. Но под комедией — серьёзный вопрос: если можно перемотать жизнь вперёд, не исчезнет ли главное?

Воспоминания, привязанности, чувства. Простая форма, глубокий смысл. Рейтинг: 7.1.

«Петля времени» (2012)

Когда мафия убивает людей, отправляя их в прошлое, наёмники вроде Джозефа Гордона-Левитта зарабатывают этим.

Но однажды приходит «посылка» — он сам, только постаревший. И всё меняется. Рейтинг: 7.0.

Таблица рейтингов:

Название фильма Год Рейтинг Кинопоиска «Назад в будущее» 1985 8.6 «Эффект бабочки» 2003 8.3 «12 обезьян» 1995 7.8 «Донни Дарко» 2001 7.6 «Довод» 2020 7.5 «Клик: С пультом по жизни» 2006 7.1 «Петля времени» 2012 7.0

Также прочитайте: Французский ответ «Большой маленькой лжи»: Netflix выпустил триллер «Черное солнце» — всего 6 серий, зато каких