Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Назад в будущее» и еще 6 фантастических фильмов, которые стоят каждой потраченной минуты

«Назад в будущее» и еще 6 фантастических фильмов, которые стоят каждой потраченной минуты

8 сентября 2025 17:38
Кадр из фильма «Назад в будущее», «12 обезьян», «Довод»

Здесь и сердце замирает, и разум включается, и мозг трещит от мыслей.

Сюжеты о перемещениях во времени — это не просто эффектный приём, а инструмент, с помощью которого режиссёры заставляют зрителя задуматься: а что, если можно было бы всё переиграть?

Эти 7 фильмов зрители «Кинопоиска» оценили особенно высоко — и это тот редкий случай, когда мнение совпадает почти у всех.

«Назад в будущее» (1985)

Легенда, которая не стареет. Классический пример идеального баланса между наукой, юмором и эмоциями.

Марти МакФлай отправляется в прошлое, чтобы… не исчезнуть самому. Его поездка на «Делориане» — как культурный код, с которым начинается любовь к жанру. Рейтинг: 8.6.

«Эффект бабочки» (2003)

Фильм, после которого хочется подумать трижды, прежде чем пожалеть о прошлом. Герой Эштон Катчера меняет своё детство, но каждый раз всё становится только хуже.

Очень мрачный, очень сильный — и на удивление точный. Рейтинг: 8.3.

Кадр из фильма «Эффект бабочки» (2004)

«12 обезьян» (1995)

Не просто фантастика, а почти философский трактат. В будущем вирус уничтожил цивилизацию, и герой Брюса Уиллиса должен найти его источник в прошлом.

Вот только время — не друг, а злая шутка. Рейтинг: 7.8.

«Донни Дарко» (2001)

Мрачный кролик, тревожная музыка, подростковый страх перед концом света и ощущение, что мир треснул.

Один из тех фильмов, которые хочется пересмотреть сразу же. Рейтинг: 7.6.

«Донни Дарко» (2001)

«Довод» (2020)

Кристофер Нолан играет не по правилам. Инверсия времени, драки задом наперёд, погони в двух временных потоках — всё это заставляет мозг зрителя работать на полную. Рейтинг: 7.5.

«Клик: С пультом по жизни» (2006)

Да, это Адам Сэндлер. Но под комедией — серьёзный вопрос: если можно перемотать жизнь вперёд, не исчезнет ли главное?

Воспоминания, привязанности, чувства. Простая форма, глубокий смысл. Рейтинг: 7.1.

«Клик: С пультом по жизни» (2006)

«Петля времени» (2012)

Когда мафия убивает людей, отправляя их в прошлое, наёмники вроде Джозефа Гордона-Левитта зарабатывают этим.

Но однажды приходит «посылка» — он сам, только постаревший. И всё меняется. Рейтинг: 7.0.

Таблица рейтингов:

Название фильма Год Рейтинг Кинопоиска
«Назад в будущее» 1985 8.6
«Эффект бабочки» 2003 8.3
«12 обезьян» 1995 7.8
«Донни Дарко» 2001 7.6
«Довод» 2020 7.5
«Клик: С пультом по жизни» 2006 7.1
«Петля времени» 2012 7.0

Также прочитайте: Французский ответ «Большой маленькой лжи»: Netflix выпустил триллер «Черное солнце» — всего 6 серий, зато каких

Фото: Кадр из фильма «Эффект бабочки» (2004), «Донни Дарко» (2001), «Клик: С пультом по жизни» (2006), «Петля времени» (2012), «Назад в будущее» (1985), «12 обезьян» (1995),«Довод» (2020)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2 Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2 Читать дальше 28 сентября 2025
Хотите почувствовать холодок по спине? Эти мини-сериалы справятся легко – свежие детективы и триллеры Хотите почувствовать холодок по спине? Эти мини-сериалы справятся легко – свежие детективы и триллеры Читать дальше 28 сентября 2025
Когда хочется адреналина — включайте эти два сериала-триллера, и сон отменяется Когда хочется адреналина — включайте эти два сериала-триллера, и сон отменяется Читать дальше 28 сентября 2025
7 фантастических сериалов, которые стоит посмотреть без колебаний: космос, антиутопии и андроиды 7 фантастических сериалов, которые стоит посмотреть без колебаний: космос, антиутопии и андроиды Читать дальше 28 сентября 2025
Главная интрига сорвана: почему фанаты «Чужого» обиделись на режиссера «Хищника» Главная интрига сорвана: почему фанаты «Чужого» обиделись на режиссера «Хищника» Читать дальше 28 сентября 2025
В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум Читать дальше 27 сентября 2025
Ждете 3 сезон «Укрытия»? Эти 5 сериалов покажут, что бункер — лишь разминка перед настоящим кошмаром Ждете 3 сезон «Укрытия»? Эти 5 сериалов покажут, что бункер — лишь разминка перед настоящим кошмаром Читать дальше 27 сентября 2025
Зачем Мерф сожгла кукурузные поля Тома в «Интерстелларе»? Нолан спрятал ответ прямо на глазах Зачем Мерф сожгла кукурузные поля Тома в «Интерстелларе»? Нолан спрятал ответ прямо на глазах Читать дальше 27 сентября 2025
«Ты и всё остальное»: почему эта дорама Netflix так потрясла зрителей — вроде сюжет банальный, но многих задел за живое «Ты и всё остальное»: почему эта дорама Netflix так потрясла зрителей — вроде сюжет банальный, но многих задел за живое Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше