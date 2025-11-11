Меню
Они не просто так ходили на двух ногах: кем на самом деле были «креветки» из «Района №9»

11 ноября 2025 21:02
Кадр из фильма «Район №9»

В Сети обсуждается любопытная версия о персонажах фильма.

Фантастическая картина «Район №9» стала уникальным явлением в мировом кино. Для режиссера Нила Бломкампа проект стал впечатляющим дебютом в полнометражном кино.

Фильм не только многократно окупил свой бюджет, но и получил четыре номинации на премию «Оскар», завоевав признание как профессиональных критиков, так и широкой аудитории.

Центральное место в повествовании занимают пришельцы, оказавшиеся на Земле в положении меньшинства. За свой необычный облик они получили прозвище «креветки». Однако их истинная природа и происхождение остаются одной из главных загадок фильма.

Откуда прибыли пришельцы

Инопланетянин по имени Кристофер Джонсон в разговорах с сыном приоткрывает завесу тайны. Их планета кардинально отличается от Земли — ночное небо там освещают семь лун вместо одной.

Этот далекий мир расположен в галактике Андромеды и превосходит Землю по размерам. Рост обитателей планеты значительно превышает человеческий. Удивительное сходство атмосферных условий позволяет пришельцам легко адаптироваться к земным условиям, включая состав воздуха и гравитацию.

Однако огромное межзвездное расстояние создает серьезное препятствие. Даже экстренная спасательная экспедиция, которую замышляет Кристофер, потребует не менее трех лет только в одну сторону.

Образ «креветок»

Существа передвигаются на двух конечностях, значительно превосходя людей в росте. Их тело покрыто плотным темным покровом, напоминающим панцирь, а лицо обрамляют гибкие щупальца, предположительно необходимые для еды.

Физические возможности инопланетян впечатляют — они демонстрируют сверхчеловеческую силу. Они всеядны, однако у «креветок» развилась специфическая зависимость от консервированного кошачьего корма.

Кадр из фильма «Район №9»

Версия о пришельцах

Финальные кадры фильма оставили пространство для различных трактовок происхождения пришельцев. Некоторые зрители выдвигают предположение, что форма существ и их способность понимать человеческую речь могут иметь неожиданное объяснение.

Возможно, «креветки» изначально были людьми, подвергшимися генетическому изменению. Та же загадочная жидкость, что начала превращение Викуса, могла в прошлом создать целую расу существ, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Ранее портал «Киноафиша» объяснял концовку фильма «Грань будущего».

Фото: Кадры из фильма «Район №9» (2009)
Светлана Левкина
