5 русских аниме, которые зацепят фанатов — «Киберслав» тоже в списке, но есть проекты не хуже

Эти работы доказывают: у нас тоже могут делать сильное аниме.

Российская анимация нечасто ассоциируется со словом «аниме», но в последние годы появляются проекты, которые хочется поддерживать, смотреть, обсуждать. И пусть бюджеты скромные, а известность — не мировая, в этих историях есть стиль, душа и амбиции. Выбрали 5 аниме, сделанных в России или в сотрудничестве с Японией, которые впечатляют сюжетом, атмосферой и смелостью.

«Я люблю тебя…»

Пять минут искренности, снятые с любовью к Екатеринбургу и вдохновлённые Макото Синкаем. Это не история — это ощущение: города, любви, времени. Для кого-то — короткометражка, а для кого-то — маленький фильм о себе.

«Первый отряд. Момент истины»

Русско-японский военный сенэн с элементами мистики. Оккультные эксперименты Третьего рейха, советские подростки с паранормальными способностями и реальная история под Ленинградом. Атмосферно, сурово, с японским подходом к визуалу.

«Эксэлла»

Постапокалиптический артхаус о выживании, памяти и машинах, в которые превратились люди. Это философская фантастика с сильной визуальной подачей, рожденная в сотрудничестве Японии и России. Аниме, которое ставит больше вопросов, чем даёт ответов — и это прекрасно.

«Моревна»

Русская народная сказка, переосмысленная с кибер-байкерским угаром. Здесь Кощей уже не просто злодей, а Иван чинит мотоциклы и спасает любимую. Проект живёт на энтузиазме и краудфандинге, и за это его хочется обнять и поддержать. Есть юмор, характеры и искренность.

«Киберслав»

Трейлера «Киберслава» хватило, чтобы интернет загудел. Представьте богатырей с имплантами, голограммы на куполах, древнерусский язык в киберпанковом мире. Да, серий пока нет, но то, что мы увидели, обещает настоящий прорыв, если авторам удастся довести идею до конца.

Ранее мы писали: ИИ выбрал топ-3 лучших аниме не по рейтингам, а по любви зрителей: «Атака титанов» на месте — выдыхаем (но не 1-ом).