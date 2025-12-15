«Они что, пытаются пройти через ворота?»: военный эксперт оценил самую эпичную битву «Игры престолов» всего на 3 из 10

В реальности все было бы по-другому.

На экране битва на Черноводной выглядит как кульминация всей ранней «Игры престолов» — зелёное пламя, напряжённые лица, ощущение настоящей катастрофы. Но стоило к эпизоду подключиться специалисту по средневековым осадам, и эпик внезапно превратился в учебник ошибок. Военный историк доктор Майкл Фултон посмотрел сцену — и довольно спокойно вынес приговор.

«Они что, пытаются пройти через ворота?» — Фултон объясняет, почему так нельзя

Первое же замечание звучит почти как реплика персонажа, уставшего от чужой глупости: «Они что, пытаются пройти через ворота?» — удивляется эксперт, наблюдая, как войска бросаются в самое узкое и защищённое место замка. Далее он разбирает три реальных способа взятия стены — перелезть, подкопать или обрушить, — подчёркивая, что всё остальное красиво лишь в телевизионной версии войны.

Голливудские клише: горящие стрелы и странная тактика защитников

Фултон быстро раскусил и другую слабость сцены — любовь Голливуда к горящим стрелам. Они эффектны, но бесполезны, если вы не пытаетесь поджечь хлипкую соломенную крышу. Здесь же это просто огненный фейерверк.

Но главный вопрос возникает к защитникам. Зачем выводить войска из хорошо укреплённого замка? Почему стены, которые должны давать преимущество, превращаются в фоновую декорацию? По словам эксперта, в реальности бой шёл бы сверху вниз, а не наоборот.

Красиво — да. Реалистично — почти нет

Фултон поставил битве 3 из 10 за реалистичность, признал её эффектной, но почти полностью лишённой практического смысла. И хотя это никак не отменяет драматичности сцены, после таких комментариев начинаешь иначе смотреть на любимые моменты сериала.

Тем временем Вестерос продолжает жить своей жизнью: впереди «Рыцарь Семи Королевств», новый сезон «Дома дракона», а «Игру престолов» всё ещё можно пересматривать на HBO Max — теперь уже с лёгкой научной усмешкой.

