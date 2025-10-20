«Она же помолвлена с Эдвардом!»: почему Белла все-таки поцеловала Джейкоба в «Затмении» - Стефани Майер сама в ужасе от героини

Фанаты уже много лет не могут объяснить этот ее поступок.

Прошло больше десяти лет, а фанаты всё ещё спорят: зачем Белла Свон поцеловала Джейкоба Блэка в «Затмении», если уже была помолвлена с Эдвардом?

Момент — секундный, но именно он расколол поклонников «Сумерек» надвое: для одних — это слабость, для других — отчаяние, для третьих — сценарная нелепость.

Любовный треугольник на максималках

К этому моменту Белла давно выбрала сторону — кольцо на пальце, Эдвард рядом, впереди — бессмертие. Но рядом был и Джейкоб — живой, тёплый, не опасный. И когда он, обиженный, собрался уйти в бой, зная, что может погибнуть, Белла срывается: «Поцелуй меня».

Вроде бы из жалости, а на деле — из страха потерять. Этот импульс — чистый человеческий, без вампирской вечности и без расчёта. Только вот за ним — целая буря в душе.

«Она же помолвлена с Эдвардом!», «Она его любит — но не так. А поцеловала, чтобы убедиться, что не любит больше», — пишут в Сети зрители.

Так объясняли поступок Беллы сами фанаты, пытаясь найти в её действии хоть крупицу логики. Другие, напротив, видели в этом эмоциональное предательство — не просто поцелуй, а проверку на прочность для всех троих.

Манипуляции и самообман

Не стоит забывать: Джейкоб уже раньше целовал Беллу без её согласия — и потом ловко играл на чувстве вины. В «Затмении» он снова давит на жалость, угрожая погибнуть, если она его не остановит. В итоге Белла не столько решает, сколько спасает. Но кого — его или себя — вопрос открытый.

«Белла просто запуталась между тем, что безопасно, и тем, что по-настоящему».

Стефани Майер позже признала: главный недостаток Беллы — «отсутствие самопознания». Но, по сути, это не объяснение, а диагноз. Поцелуй Джейкоба стал моментом истины: не романтическим жестом, а ошибкой, за которую неловко до сих пор.

Белла выбрала Эдварда, но в ту секунду, между холодом вампира и теплом оборотня, она впервые показала, что ещё не готова быть ни вечной, ни взрослой. И, может, именно поэтому эта сцена до сих пор кажется самой человеческой во всей саге.

