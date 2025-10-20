Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Она же помолвлена с Эдвардом!»: почему Белла все-таки поцеловала Джейкоба в «Затмении» - Стефани Майер сама в ужасе от героини

«Она же помолвлена с Эдвардом!»: почему Белла все-таки поцеловала Джейкоба в «Затмении» - Стефани Майер сама в ужасе от героини

20 октября 2025 08:27
Кадр из фильма «Сумерки»

Фанаты уже много лет не могут объяснить этот ее поступок.

Прошло больше десяти лет, а фанаты всё ещё спорят: зачем Белла Свон поцеловала Джейкоба Блэка в «Затмении», если уже была помолвлена с Эдвардом?

Момент — секундный, но именно он расколол поклонников «Сумерек» надвое: для одних — это слабость, для других — отчаяние, для третьих — сценарная нелепость.

Любовный треугольник на максималках

К этому моменту Белла давно выбрала сторону — кольцо на пальце, Эдвард рядом, впереди — бессмертие. Но рядом был и Джейкоб — живой, тёплый, не опасный. И когда он, обиженный, собрался уйти в бой, зная, что может погибнуть, Белла срывается: «Поцелуй меня».

Вроде бы из жалости, а на деле — из страха потерять. Этот импульс — чистый человеческий, без вампирской вечности и без расчёта. Только вот за ним — целая буря в душе.

«Она же помолвлена с Эдвардом!», «Она его любит — но не так. А поцеловала, чтобы убедиться, что не любит больше», пишут в Сети зрители.

Так объясняли поступок Беллы сами фанаты, пытаясь найти в её действии хоть крупицу логики. Другие, напротив, видели в этом эмоциональное предательство — не просто поцелуй, а проверку на прочность для всех троих.

Кадр из фильма «Сумерки»

Манипуляции и самообман

Не стоит забывать: Джейкоб уже раньше целовал Беллу без её согласия — и потом ловко играл на чувстве вины. В «Затмении» он снова давит на жалость, угрожая погибнуть, если она его не остановит. В итоге Белла не столько решает, сколько спасает. Но кого — его или себя — вопрос открытый.

«Белла просто запуталась между тем, что безопасно, и тем, что по-настоящему».

Стефани Майер позже признала: главный недостаток Беллы — «отсутствие самопознания». Но, по сути, это не объяснение, а диагноз. Поцелуй Джейкоба стал моментом истины: не романтическим жестом, а ошибкой, за которую неловко до сих пор.

Белла выбрала Эдварда, но в ту секунду, между холодом вампира и теплом оборотня, она впервые показала, что ещё не готова быть ни вечной, ни взрослой. И, может, именно поэтому эта сцена до сих пор кажется самой человеческой во всей саге.

Кстати, ранее рассказывали, в каком порядке смотреть все части сумеречной саги.

Фото: Кадр из фильма «Сумерки»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
С Беллой все просто — у нее любовь. А у остальных? Как Каллены из саги «Сумерки» стали вампирами и что им это стоило С Беллой все просто — у нее любовь. А у остальных? Как Каллены из саги «Сумерки» стали вампирами и что им это стоило Читать дальше 19 октября 2025
Чудовищно толстый и жалкий: Хвататель в фильме «Черный телефон» совсем не такой, как в книге сына Кинга – больше похож на клоуна Чудовищно толстый и жалкий: Хвататель в фильме «Черный телефон» совсем не такой, как в книге сына Кинга – больше похож на клоуна Читать дальше 18 октября 2025
Думали, просто ради эффектности? А вот и нет: почему у ксеноморфов из «Чужого» такие вытянутые головы — и что они скрывают Думали, просто ради эффектности? А вот и нет: почему у ксеноморфов из «Чужого» такие вытянутые головы — и что они скрывают Читать дальше 17 октября 2025
До встречи с Финни Хвататель убил 5 детей: кем они были и как помогли прикончить маньяка в «Черном телефоне» До встречи с Финни Хвататель убил 5 детей: кем они были и как помогли прикончить маньяка в «Черном телефоне» Читать дальше 17 октября 2025
Лучший ужастик в истории по версии Мэтта Дэймона вышел ровно 50 лет назад: крови море, а вот убийцу не видно до последнего Лучший ужастик в истории по версии Мэтта Дэймона вышел ровно 50 лет назад: крови море, а вот убийцу не видно до последнего Читать дальше 21 октября 2025
Почему Гаррета Хедлунда нет в «Троне: Арес»? Создатели наконец объяснили фанатам, что пошло не так Почему Гаррета Хедлунда нет в «Троне: Арес»? Создатели наконец объяснили фанатам, что пошло не так Читать дальше 21 октября 2025
Главные «мимимишки» вселенной Миядзаки: полная история черных чернушек в «Унесенных призраками» – грустнее не придумаешь Главные «мимимишки» вселенной Миядзаки: полная история черных чернушек в «Унесенных призраками» – грустнее не придумаешь Читать дальше 21 октября 2025
Эта премьера показала куда более страшную версию Фредди Крюгера: как «Чёрный телефон 2» стал «Кошмаром на улице Вязов» для зумеров Эта премьера показала куда более страшную версию Фредди Крюгера: как «Чёрный телефон 2» стал «Кошмаром на улице Вязов» для зумеров Читать дальше 20 октября 2025
Тоже защемило сердце в конце «Заклятия 4: Последний обряд»? Скажите спасибо лучшему фильму в истории MCU – финал вдохновлен именно им Тоже защемило сердце в конце «Заклятия 4: Последний обряд»? Скажите спасибо лучшему фильму в истории MCU – финал вдохновлен именно им Читать дальше 20 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше