Финны умеют удивлять: в 4 серии умудрились уместить много напряжения и интриги — до конца не понимала, что за тайну хранят главные герои

19 января 2026 18:08
«Соседский мальчишка»

Если даже не любите скандинаские проекты, все равно посмотрите. 

Мини-сериал «Соседский мальчишка» (Pojken i grannhuset / Naapurin poika) вышел на финском телеканале YLE и почти незаметно прошёл мимо широкой аудитории. А зря.

Картина выстроена небанально и вполне способна погружить зрителя с головой.

Сюжет, построенный на узнаваемом импульсе

Главная героиня Линнея — журналистка чуть за тридцать — случайно видит по телевизору мужчину, который кажется ей пугающе знакомым.

Он похож на Антона, соседского мальчишку и бывшего бойфренда её старшей сестры, исчезнувшего двадцать лет назад.

С этого момента Линнея начинает разбираться не только в прошлом Антона, но и в собственной памяти.

Прошлое как закрытая зона

Попытка восстановить события юности сталкивается с сопротивлением семьи и знакомых. В сериале нет привычного расследования — вместо него цепочка недосказанностей, неловких пауз и тем, которые годами считались неприличными для обсуждения.

Именно это создаёт внутреннее напряжение и ощущение тревоги.

«Соседский мальчишка»

Скандинавская интонация без нажима

Режиссёр Ханналеена Хауру выбирает сдержанный ритм и простые визуальные решения. Камера не форсирует эмоции, актёры играют сдержанно, почти буднично. За счёт этого сериал выглядит честно и последовательно, не скатываясь в мелодраму.

Четыре серии, рейтинг IMDb — 6,8, отсутствие громкого промо — всё это сыграло против проекта. Но именно компактный формат и спокойная подача делают «Соседского мальчишку» удобным и цельным просмотром.

Также прочитайте: Почему я добавила в «Буду смотреть» фильм про советского ученого «Боги Кнорозова»? Во-первых, мне понравился «Опенгеймер», во-вторых, в касте Колесников

Фото: Кадр из сериала «Соседский мальчишка»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
