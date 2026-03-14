Киноафиша Статьи Она точно не останется старой девой: за кого выйдет замуж Элоиза в культовом хите Netflix «Бриджертоны»

Она точно не останется старой девой: за кого выйдет замуж Элоиза в культовом хите Netflix «Бриджертоны»

14 марта 2026 20:04
Кадр из сериала «Бриджертоны»

Даже такую независимую героиню ждет любовь.

Порой самые неожиданные любовные истории — те, которых никто не ждал. Именно такая судьба, судя по книгам, ждёт одну из самых независимых героинь сериала «Бриджертоны» — Элоизу Бриджертон.

В сериале Netflix она постоянно говорит, что не собирается выходить замуж и не хочет жить по правилам высшего общества. Но если следовать оригинальным романам Джулии Куинн, судьба готовит для неё совсем другой поворот.

Роман, которого не было в книгах

Во втором сезоне сериала зрители увидели совершенно новую сюжетную линию — отношения Элоизы с помощником печатника Тео Шарпом.

Они знакомятся, когда Элоиза пытается выяснить, кто скрывается за именем Леди Уистлдаун. Тео работает в типографии, и сначала девушка надеется получить от него информацию.

Но вместо расследования между ними возникает настоящая интеллектуальная связь. Эта связь оказывается слишком скандальной для общества, и Элоиза прекращает отношения.

За кого Элоиза выходит замуж в книгах

В оригинальной серии романов история Элоизы развивается совсем иначе. Её будущим мужем становится сэр Филипп Крейн — персонаж, который уже появлялся в первом сезоне сериала. Филипп — брат Джорджа Крейна, погибшего на войне. После его смерти Филипп женится на Марине Томпсон, чтобы позаботиться о её детях.

Необычное начало их истории

Спустя годы Марина умирает от болезни, и Филипп остаётся вдовцом. Именно тогда между ним и Элоизой начинается переписка. Они долго общаются только через письма. Когда же герои наконец встречаются лично, становится ясно, насколько они разные.

Но со временем между ними появляется настоящая связь — и в итоге Элоиза всё-таки выходит замуж за сэра Филиппа.

Изменит ли сериал эту историю

Пока неизвестно, насколько точно Netflix будет следовать книгам. Сериал уже неоднократно менял сюжетные линии персонажей. Но если сериал всё же решит придерживаться книжного сюжета, именно сэр Филипп Крейн станет тем человеком, который сумеет покорить сердце самой независимой из Бриджертонов.

Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
