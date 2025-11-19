«Она сама маньячка»: девочка из сериала «Как приручить лису» проявит свою сущность к финалу — по крайней мере, в этом уверены зрители

Зрители подозревают, что Дина — не жертва, а настоящий хищник.

Финал «Как приручить лису» уже близится к развязке — последнюю серию сезона покажут 21 ноября. И чем скорее финал, тем громче обсуждения вокруг Дины, загадочной девочки, которая с первого эпизода вызывает у зрителей тревожное чувство.

Теперь многие уверены: она может оказаться не жертвой маньяка, а кем-то гораздо более пугающим.

Дина — «классический ребёнок-маугли»

В отзывах зрители часто подчёркивают её изолированность и странную логику поведения. Один из них пишет:

«История девочки Дины — это пример ребёнка-маугли, только выращенного не животными, а монстром».

По мнению зрителей, отсутствие базовых социальных навыков и полное непонимание нормального мира делает её непредсказуемой.

«У неё нет сострадания» — тревожные детали

Другие замечают, что в героине Калининой есть что-то хищное: взгляд, реакция, паузы.

«К концу сериала она кажется всё более странной. Видно, что у неё нет сострадания, обычные человеческие нормы ей чужды».

Такие наблюдения подталкивают фанатов к выводу: авторы могут готовить неожиданный разворот.

А если это она убила первую девушку?

На форумах уже обсуждают шоковую версию:

«А не может быть такое, что это девочка… её убила? И она сама маньяк?»

Зрители вспоминают первую жертву с перерезанным горлом и то, что Дина появилась неподалёку, будто убегая от места преступления.

Лиса или жертва? Сериал провоцирует

Название «Как приручить лису», по мнению зрителей, может быть отсылкой к самой Дине: дикой, осторожной, готовой в любой момент укусить. Один из комментариев даже предлагает альтернативный финал:

«По-моему, она сама маньячка. Развязка была бы интересной, если бы сценаристы имнно так задумали».

Таисья Калинина получила немало похвал — зрители уверяют, что она сыграла роль «чувственно и эмоционально», но именно эта глубина создаёт вокруг образа тревожущую двусмысленность.

21 ноября выйдет последняя серия, и главный вопрос остаётся открытым: кем окажется девочка — жертвой монстра или его продолжением?

Также прочитайте: Не «Фишер» и не «Хрустальный», но по рейтингу не отстает: «маньячный» сериал «Как приручить лису» зашел зрителям — что о нем говорят в Сети