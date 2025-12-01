«Она просто содрала все с “Королевской битвы”»: упрек в плагиате в адрес Коллинз, автора «Голодных игр», взорвал интернет — прав ли Тарантино?

Квентин Тарантино снова говорит вслух то, о чём многие думают, но молчат. На подкасте The Bret Easton Ellis режиссёр устроил почти публичную порку автору «Голодных игр», напрямую обвинив её в плагиате «Королевской битвы» — культового японского романа, а позже и фильма Киндзи Фукасаку.

Сравнение не новое, но звучит иначе, когда его озвучивает человек, который сам задаёт стандарты жанра.

В чём суть претензий

Тарантино уверен: идея арены, где подростки вынуждены убивать друг друга ради выживания, появилась задолго до «Голодных игр». И появилась в Японии. По словам режиссёра, между произведениями сходство слишком прямолинейно, чтобы считать это совпадением. Сюжет, структура, правила игры — всё это будто перенесено из одного текста в другой.

Посреди разговора прозвучало то самое заявление, которое уже разлетается по соцсетям:

«Не понимаю, как японский писатель не подал в суд на Сьюзен Коллинз за каждую её книгу. Она просто содрала всё с “Королевской битвы”. Тупые книжные критики не пойдут смотреть японский фильм под названием “Королевская битва”, поэтому они не стали её критиковать за плагиат. Они говорили, что это самая оригинальная вещь, которую они когда-либо читали. Как только кинокритики увидели фильм “Голодные игры” они сказали: “Это же “Королевская битва”, только с детским рейтингом.”»

Почему сравнение неизбежно

«Королевская битва» — история о школьниках, брошенных на остров и вынужденных убивать друг друга, пока в живых не останется один. Жестокая механика, атмосфера обречённости, социальный комментарий — всё это позже всплывает и в романе Коллинз, но с более мягким возрастным порогом и акцентом на протесте и романтике.

И поэтому обсуждение снова вспыхнуло. Одни считают слова Тарантино правдой, другие — слишком грубой трактовкой вдохновения. Но вопрос остаётся открытым: где проходит граница между влиянием и копированием? И почему именно сейчас режиссёр решил поставить точку — или наоборот, запятую — в споре, который тянется больше десяти лет.

