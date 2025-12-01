Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Она просто содрала все с “Королевской битвы”»: упрек в плагиате в адрес Коллинз, автора «Голодных игр», взорвал интернет — прав ли Тарантино?

«Она просто содрала все с “Королевской битвы”»: упрек в плагиате в адрес Коллинз, автора «Голодных игр», взорвал интернет — прав ли Тарантино?

1 декабря 2025 10:23
Кадр из фильма «Голодные игры»

Звучит грубо, но аргументы режиссёра заставляют задуматься.

Квентин Тарантино снова говорит вслух то, о чём многие думают, но молчат. На подкасте The Bret Easton Ellis режиссёр устроил почти публичную порку автору «Голодных игр», напрямую обвинив её в плагиате «Королевской битвы» — культового японского романа, а позже и фильма Киндзи Фукасаку.

Сравнение не новое, но звучит иначе, когда его озвучивает человек, который сам задаёт стандарты жанра.

В чём суть претензий

Тарантино уверен: идея арены, где подростки вынуждены убивать друг друга ради выживания, появилась задолго до «Голодных игр». И появилась в Японии. По словам режиссёра, между произведениями сходство слишком прямолинейно, чтобы считать это совпадением. Сюжет, структура, правила игры — всё это будто перенесено из одного текста в другой.

Кадр из фильма «Голодные игры»

Посреди разговора прозвучало то самое заявление, которое уже разлетается по соцсетям:

«Не понимаю, как японский писатель не подал в суд на Сьюзен Коллинз за каждую её книгу. Она просто содрала всё с “Королевской битвы”. Тупые книжные критики не пойдут смотреть японский фильм под названием “Королевская битва”, поэтому они не стали её критиковать за плагиат. Они говорили, что это самая оригинальная вещь, которую они когда-либо читали. Как только кинокритики увидели фильм “Голодные игры” они сказали: “Это же “Королевская битва”, только с детским рейтингом.”»

Почему сравнение неизбежно

«Королевская битва» — история о школьниках, брошенных на остров и вынужденных убивать друг друга, пока в живых не останется один. Жестокая механика, атмосфера обречённости, социальный комментарий — всё это позже всплывает и в романе Коллинз, но с более мягким возрастным порогом и акцентом на протесте и романтике.

И поэтому обсуждение снова вспыхнуло. Одни считают слова Тарантино правдой, другие — слишком грубой трактовкой вдохновения. Но вопрос остаётся открытым: где проходит граница между влиянием и копированием? И почему именно сейчас режиссёр решил поставить точку — или наоборот, запятую — в споре, который тянется больше десяти лет.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какие мелодрамы рекомендует Тарантино.

Фото: Кадр из фильма «Голодные игры»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ганнибал Лектер из культового «Молчания ягнят» существовал в реальности? Прототипов было несколько — один хуже другого Ганнибал Лектер из культового «Молчания ягнят» существовал в реальности? Прототипов было несколько — один хуже другого Читать дальше 1 декабря 2025
Шикарный дом, поездка в Париж для всей семьи: откуда миллионы у родителей Кевина из фильма «Один дома»? Шикарный дом, поездка в Париж для всей семьи: откуда миллионы у родителей Кевина из фильма «Один дома»? Читать дальше 1 декабря 2025
Стэйтем назвал два свои лучших фильма: знаменитые экшен-боевики в список даже не попали Стэйтем назвал два свои лучших фильма: знаменитые экшен-боевики в список даже не попали Читать дальше 1 декабря 2025
Эти 5 sci-fi картин сняли за сущие копейки, а они произвели эффект на миллионы долларов: и без спецэффектов стали классикой Эти 5 sci-fi картин сняли за сущие копейки, а они произвели эффект на миллионы долларов: и без спецэффектов стали классикой Читать дальше 30 ноября 2025
«Великолепно и фантастически»: новый сериал по Кингу посмотрели только избранные и не сдержали восторгов «Великолепно и фантастически»: новый сериал по Кингу посмотрели только избранные и не сдержали восторгов Читать дальше 30 ноября 2025
Эту сцену дель Торо вырезал из «Франкенштейна» неспроста: станет бонусом лишь для некоторых зрителей Эту сцену дель Торо вырезал из «Франкенштейна» неспроста: станет бонусом лишь для некоторых зрителей Читать дальше 30 ноября 2025
Да, во Второй квартальной бойне Хеймитч одержал победу и бросил вызов Капитолию: но вот как дорого ему это обошлось Да, во Второй квартальной бойне Хеймитч одержал победу и бросил вызов Капитолию: но вот как дорого ему это обошлось Читать дальше 30 ноября 2025
Ни «Интерстеллара», ни «Игры в кальмара»: Хью Джекман назвал 4 любимых фильма — ни одного модного, только вечная классика Ни «Интерстеллара», ни «Игры в кальмара»: Хью Джекман назвал 4 любимых фильма — ни одного модного, только вечная классика Читать дальше 29 ноября 2025
Так Тони Старк все-таки жив? Дауни-младший опубликовал всего одну картинку и «взорвал» этим интернет Так Тони Старк все-таки жив? Дауни-младший опубликовал всего одну картинку и «взорвал» этим интернет Читать дальше 29 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше