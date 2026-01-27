Дафферы изначально задумали другой финал «Очень странных дел», но в последний момент передумали — вот что изменили

Финал пятого сезона «Очень странных дел» получился масштабным и драматичным, но, как выяснилось, таким он был не всегда. В документальном фильме Netflix создатели сериала рассказали, что концовка могла выглядеть совсем иначе — и идей у них было куда больше, чем зрители увидели на экране.

Трехчасовой финал и другие амбиции

Еще на старте производства братья Дафферы всерьез обсуждали вариант финального эпизода продолжительностью около трех часов. Дополнительный хронометраж открывал простор для совсем другого развития событий и более подробного погружения в мифологию сериала. Однако от этой идеи в итоге отказались, чтобы не перегружать историю.

Почему в Бездне так мало монстров

В документалке снова подняли вопрос, который волновал фанатов: почему в Бездне почти нет демогоргонов, демопсов и летучих мышей. Один из сценаристов прямо указал на это несоответствие, но Дафферы решили, что зрители уже устали от этих существ. По их мнению, финал должен был сосредоточиться на Векне и Истязателе Разума.

При этом позже братья признались: они всерьез рассматривали сцену, в которой герои, прибыв в Бездну, видят огромное количество яиц демогоргонов. В итоге и эту идею вычеркнули.

Искупление Векны и отсылки к Звездным войнам

Одна из самых радикальных версий сценария предполагала, что финальная битва будет напоминать концовку «Возвращения джедая». По этому варианту Генри Крил возвращался бы на светлую сторону, помогал героям победить Истязателя Разума и погибал.

От идеи отказались быстро. Во-первых, Дафферы сочли такой ход слишком вторичным. Во-вторых, Генри совершил слишком много убийств, чтобы его искупление выглядело убедительно. К тому же для этого потребовался бы как минимум еще час экранного времени.

Сцена, которую так и не увидели

Еще один любопытный момент связан с последними секундами Векны. В одной из версий сценария перед смертью от рук Джойс Байерс он должен был взмолиться: «Пожалуйста, не надо». Актер Джейми Кэмпбелл Бауэр даже несколько раз отыграл эту сцену на площадке. Но реплику убрали — по словам Дафферов, «она просто плохо работала».

Поэтому из-за кучи мелких причин зрители увидели именно такой финал истории «Очень странных дел» — к большому сожалению.

