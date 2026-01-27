Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Дафферы изначально задумали другой финал «Очень странных дел», но в последний момент передумали — вот что изменили

Дафферы изначально задумали другой финал «Очень странных дел», но в последний момент передумали — вот что изменили

27 января 2026 21:31
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Зрители заметили — слишком много недосказанностей.

Финал пятого сезона «Очень странных дел» получился масштабным и драматичным, но, как выяснилось, таким он был не всегда. В документальном фильме Netflix создатели сериала рассказали, что концовка могла выглядеть совсем иначе — и идей у них было куда больше, чем зрители увидели на экране.

Трехчасовой финал и другие амбиции

Еще на старте производства братья Дафферы всерьез обсуждали вариант финального эпизода продолжительностью около трех часов. Дополнительный хронометраж открывал простор для совсем другого развития событий и более подробного погружения в мифологию сериала. Однако от этой идеи в итоге отказались, чтобы не перегружать историю.

Почему в Бездне так мало монстров

В документалке снова подняли вопрос, который волновал фанатов: почему в Бездне почти нет демогоргонов, демопсов и летучих мышей. Один из сценаристов прямо указал на это несоответствие, но Дафферы решили, что зрители уже устали от этих существ. По их мнению, финал должен был сосредоточиться на Векне и Истязателе Разума.

При этом позже братья признались: они всерьез рассматривали сцену, в которой герои, прибыв в Бездну, видят огромное количество яиц демогоргонов. В итоге и эту идею вычеркнули.

Искупление Векны и отсылки к Звездным войнам

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Одна из самых радикальных версий сценария предполагала, что финальная битва будет напоминать концовку «Возвращения джедая». По этому варианту Генри Крил возвращался бы на светлую сторону, помогал героям победить Истязателя Разума и погибал.

От идеи отказались быстро. Во-первых, Дафферы сочли такой ход слишком вторичным. Во-вторых, Генри совершил слишком много убийств, чтобы его искупление выглядело убедительно. К тому же для этого потребовался бы как минимум еще час экранного времени.

Сцена, которую так и не увидели

Еще один любопытный момент связан с последними секундами Векны. В одной из версий сценария перед смертью от рук Джойс Байерс он должен был взмолиться: «Пожалуйста, не надо». Актер Джейми Кэмпбелл Бауэр даже несколько раз отыграл эту сцену на площадке. Но реплику убрали — по словам Дафферов, «она просто плохо работала».

Поэтому из-за кучи мелких причин зрители увидели именно такой финал истории «Очень странных дел» — к большому сожалению.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Я правильно понимаю, что «Очень странные дела» украли сцены из мультика «Леди Баг и Супер-кот»? Даже финал скопировали! Я правильно понимаю, что «Очень странные дела» украли сцены из мультика «Леди Баг и Супер-кот»? Даже финал скопировали! Читать дальше 25 января 2026
«Я собирался убить больше людей»: чем финал книг Мартина будет отличаться от концовки «Игры престолов» на экране «Я собирался убить больше людей»: чем финал книг Мартина будет отличаться от концовки «Игры престолов» на экране Читать дальше 28 января 2026
В «Рыцаре Семи Королевств» мы не увидим ни драконов, ни эпичных боев: объясняю, почему это — не экономия HBO В «Рыцаре Семи Королевств» мы не увидим ни драконов, ни эпичных боев: объясняю, почему это — не экономия HBO Читать дальше 28 января 2026
Толкина считают гением, но эти 3 книжных цикла ничуть не хуже «Властелина колец»: и тоже экранизированы Толкина считают гением, но эти 3 книжных цикла ничуть не хуже «Властелина колец»: и тоже экранизированы Читать дальше 27 января 2026
Рейтинг 2,6 из 10 – и этим все сказано: Netflix закрывает шоу Меган Маркл, за которое заплатило 100 000 000 долларов Рейтинг 2,6 из 10 – и этим все сказано: Netflix закрывает шоу Меган Маркл, за которое заплатило 100 000 000 долларов Читать дальше 27 января 2026
В 2005 году этот сериал перевернул представление о научной фантастике: и даже спустя 20 лет у него рейтинг 95% на RT В 2005 году этот сериал перевернул представление о научной фантастике: и даже спустя 20 лет у него рейтинг 95% на RT Читать дальше 27 января 2026
Финал нового хита Netflix «Его и ее» не может вас отпустить? Тогда вот еще три похожих сериала — маленькие города, интриги и яркие персонажи Финал нового хита Netflix «Его и ее» не может вас отпустить? Тогда вот еще три похожих сериала — маленькие города, интриги и яркие персонажи Читать дальше 27 января 2026
Сулейман дожил до 70 лет благодаря одной туалетной привычке: это постеснялись показать в «Великолепном веке» Сулейман дожил до 70 лет благодаря одной туалетной привычке: это постеснялись показать в «Великолепном веке» Читать дальше 27 января 2026
До финала второго сезона «Фоллаута» осталось 2 серии: а я уже выбрала, что буду смотреть дальше До финала второго сезона «Фоллаута» осталось 2 серии: а я уже выбрала, что буду смотреть дальше Читать дальше 27 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше