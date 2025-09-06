Она просто открыла дверь — и впустила кошмар: Пегова в главной роли мистического мини-сериала «Гостья»

Неожиданная фантастика на Иви, в которой бытовая драма оборачивается чем-то пугающим.

Мини-сериал «Гостья», снятый онлайн-кинотеатром Иви совместно с «Кинопчёлы» Продакшн, — один из самых неожиданных проектов 2025 года.

В главной роли — Ирина Пегова. А в центре сюжета — странная девушка, которая приходит в дом к женщине с разбитой жизнью… и словно запускает другую реальность.

Начинается с тела — продолжается бегством

Сюжет стартует в Калуге. Молодой следователь Андрей берёт в работу дело о гибели астронома. Почти сразу он узнаёт: у погибшего была дочь, вундеркинд по имени Марина, которую он скрывал от всех.

Девочка исчезает, сбегает в Москву — и её путь пересекается с Зоей (Пегова), уставшей от личных неудач и одиночества.

«Зовут не Марина»

Поначалу их общение кажется Зое чем-то даже спасительным. В доме снова кто-то есть, с ней говорят, заваривают чай, спрашивают про дела. Но чем ближе Зоя к новой соседке — тем сильнее ощущение, что в её жизнь кто-то вторгся.

И однажды в комнате девушки она находит паспорт. Там написано не «Марина», а «Ульяна». Открытие выбивает почву из-под ног. Кто она? Почему соврала? И главное — зачем именно Зоя стала той, к кому эта «гостья» пришла?

Состав и тональность

Кроме Пеговой, в сериале снялись Дарья Верещагина, Александра Ребенок, Сергей Марин, Алексей Агранович и Владимир Стеклов.

Автор сценария — Настя Кузнецова, режиссёр — Иван Петухов. Атмосфера — на стыке драмы, фантастики и тревожной мистики.

Это не хоррор, но сериал цепляет именно внутренним холодом, как будто что-то подкрадывается сбоку кадра.

