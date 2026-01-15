Она неслучайно постоянно умничает: сколько лет Зо из «Оранжевой коровы»?

«Оранжевая корова» — это популярный российский мультсериал для самых маленьких. Он рассказывает о весёлых приключениях двух оранжевых телят, Бори и Зои. Вместе с родителями и друзьями они познают мир, учатся дружить и совершать добрые поступки.

Секрет успеха мультфильма прост. У него очень яркая и добрая картинка, а каждая серия учит чему-то хорошему. Это сочетание нравится и детям, и их родителям.

В сюжетах есть место юмору, запоминающимся песенкам и важным темам. Герои показывают, что такое настоящая семья, как важно понимать друг друга и заботиться о природе.

«Оранжевая корова» составила достойную конкуренцию не только знаменитой зарубежной «Свинке Пеппе», но и российским «Трём котам». Ведь герои там не менее обаятельные.

Зо

Зо, а полное её имя Зоя, — старший ребёнок в семье. Она сестра Бо, с рыжей шерстью и маленькими, только начинающими расти рожками. Ей 7 лет, и она уже ходит в первый класс.

То, что она школьница, а не воспитанница детского сада, даёт ей некоторое чувство превосходства. Иногда она может немного посмеиваться над малышами, но в целом остаётся доброй и отзывчивой девочкой.

Интересно, что Зоя — один из немногих персонажей, у которых есть несколько вариантов повседневной одежды. Она носит оранжевое, синее и розовое платья.

Бо

Бо — младший брат энергичной Зои. По характеру он её полная противоположность. Это тихий, спокойный и очень чувствительный малыш.

Он бесконечно обожает свою старшую сестру и во всём пытается ей подражать. Правда, это не всегда получается. В отличие от самостоятельной Зои, Боря почти не отходит от мамы. Он постоянно старается ей помочь и позаботиться о ней.

Конечно, иногда его помощь приносит больше хлопот, чем пользы. Но он делает это от всего сердца, без всякого злого умысла. Просто потому, что он ещё совсем маленький. По сюжету Бо всего 5 лет.

