Она не хотела этого, но все-таки сделала: зачем Хюррем сама отправила к Сулейману наложницу

19 сентября 2025 20:04
«Великолепный век»

Даже самые сильные женщины эпохи иногда вынуждены подчиняться правилам, которые не в силах изменить.

В турецком сериале «Великолепный век» есть сцена, которая до сих пор вызывает оживлённые споры.

Хюррем, любимая жена Сулеймана, оказывается в ситуации, где сама выбирает наложницу для султана. Зачем ей, женщине, которая долгие годы удерживала сердце повелителя, понадобилось идти на этот шаг?

Традиции гарема и власть обычаев

Султан мог иметь десятки наложниц — это считалось необходимым и для династии, и для престижа государства.

Каждая одалиска имела право родить только одного сына, чтобы снизить риск борьбы за трон. Но даже если у падишаха уже были взрослые наследники, он обязан был продолжать эту практику: будущее империи должно было быть обеспечено «запасом».

Почему Хюррем стала властительницей гарема

После смерти валиде-султан именно Хюррем фактически стала хозяйкой гарема. Она контролировала распорядок, решала, кто имеет шанс попасть к султану.

Отказаться от этой обязанности значило бросить вызов вековым устоям — риск, который даже она не могла себе позволить.

Для сохранения политического авторитета Хюррем должна была показать, что действует не ради себя, а ради интересов государства.

Цена, которую пришлось заплатить

В сериале акцент делают на её унижении и внутренней борьбе. Любимая женщина вынуждена делить внимание мужа, и пусть это происходило по правилам, для Хюррем это стало личной драмой.

Но как стратег она понимала: если она уступит обычаю, это укрепит её власть и подчеркнёт лояльность. Так и вышло — Хюррем сумела сохранить уважение, а Сулейман ещё сильнее оценил её преданность.

История и вымысел

Реальных подтверждений показанному эпизоду в биографии Хюррем нет. Это художественный приём, придуманный для большего драматизма.

Но в основе сюжета лежит правда: многие султанши действительно контролировали гарем и принимали решения, которые шли вразрез с их чувствами, но помогали удерживать власть.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
