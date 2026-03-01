«Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея

Пока зрители обсуждают интриги пятого сезона «Первого отдела», неожиданно главным раздражителем стала вовсе не линия расследований. Не Ухватов, не сын Брагина, а Вера. Та самая положительная героиня, которая с каждым эпизодом вызывает все больше вопросов.

Елена Вожакина играет жену Брагина — умную, красивую, внешне сдержанную. Но на экране этот образ все чаще воспринимается холодным и жестким. Зрители не скрывают эмоций:

«Порой мне жалко Брагина — то Вера, то Макс, так и норовят усложнить ему жизнь», «С удовольствием начала смотреть новые серии, но, к сожалению, поймала себя на мысли, что Вера Брагина своим поведением начала раздражать, даже слишком! Боюсь, что из-за неё перестану смотреть любимый сериал», - пишут зрители.

Героиня будто живет в постоянном недовольстве. Муж потерял работу, оказался в сложной ситуации — поддержки нет. Вместо этого — холод, претензии и упреки. «Постоянно каменное лицо», — пишут зрители. Кто-то формулирует жестче: «Такая роль злобной недалекой эгоистки». А кто-то признается: «Не видела ее в других фильмах, но в "Первом отделе" она меня бесит и раздражает!».

При этом сама Вожакина — актриса с серьезной школой. Уроженка Ленинграда, выпускница Петербургской академии театрального искусства (конкурс 250 человек на место), она снималась в «Ментовских войнах», «Улицах разбитых фонарей», «Подсудимом». В театральной среде ее ценят за профессионализм и диапазон.

Парадокс в том, что экранный образ получился настолько убедительным, что вызывает почти физическое раздражение. И если раньше «Первый отдел» хвалили за крепкую семью без измен и дешевых скандалов, то сейчас зрители все чаще спрашивают: зачем разрушать то, что делало сериал особенным?