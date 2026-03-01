Меню
«Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея

1 марта 2026 22:00
Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Кажется, у Ухватова появился главный конкурент.

Пока зрители обсуждают интриги пятого сезона «Первого отдела», неожиданно главным раздражителем стала вовсе не линия расследований. Не Ухватов, не сын Брагина, а Вера. Та самая положительная героиня, которая с каждым эпизодом вызывает все больше вопросов.

Елена Вожакина играет жену Брагина — умную, красивую, внешне сдержанную. Но на экране этот образ все чаще воспринимается холодным и жестким. Зрители не скрывают эмоций:

«Порой мне жалко Брагина — то Вера, то Макс, так и норовят усложнить ему жизнь», «С удовольствием начала смотреть новые серии, но, к сожалению, поймала себя на мысли, что Вера Брагина своим поведением начала раздражать, даже слишком! Боюсь, что из-за неё перестану смотреть любимый сериал», - пишут зрители.

Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Героиня будто живет в постоянном недовольстве. Муж потерял работу, оказался в сложной ситуации — поддержки нет. Вместо этого — холод, претензии и упреки. «Постоянно каменное лицо», — пишут зрители. Кто-то формулирует жестче: «Такая роль злобной недалекой эгоистки». А кто-то признается: «Не видела ее в других фильмах, но в "Первом отделе" она меня бесит и раздражает!».

При этом сама Вожакина — актриса с серьезной школой. Уроженка Ленинграда, выпускница Петербургской академии театрального искусства (конкурс 250 человек на место), она снималась в «Ментовских войнах», «Улицах разбитых фонарей», «Подсудимом». В театральной среде ее ценят за профессионализм и диапазон.

Парадокс в том, что экранный образ получился настолько убедительным, что вызывает почти физическое раздражение. И если раньше «Первый отдел» хвалили за крепкую семью без измен и дешевых скандалов, то сейчас зрители все чаще спрашивают: зачем разрушать то, что делало сериал особенным?

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
