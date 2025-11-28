Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Она — не просто Эльза: как на самом деле звучит полное имя ледяной королевы из «Холодного сердца»

Она — не просто Эльза: как на самом деле звучит полное имя ледяной королевы из «Холодного сердца»

28 ноября 2025 15:00
Кадр из мультфильма «Холодное сердце»

Даже не все фанаты об этом знают.

Зрители мультфильма «Холодне сердце» знают её как Эльзу — ледяную королеву, чьё имя стало отдельным культурным феноменом. Дети напевают Let it go, взрослые спорят о её характере, а сама героиня давно живёт вне экрана.

Но мало кто задумывался, что у Эльзы есть официальное полное имя, куда более длинное и звучное, чем простое «Эльза».

По канону Disney она носит титул Эльза Эренделлская — королева северного королевства Эренделл. Это не художественная краска, а полноценный статус, который в мультфильме определяет сюжетные решения и её ответственность как правительницы.

Имя Эльза является сокращённым вариантом Элизабета и имеет германские корни. Его значение — «благородная», что идеально совпадает с образом героини: сдержанной, сильной, упрямой, но при этом способной делать выбор в пользу других.

И когда мы говорим просто «Эльза», за этим скрывается куда больше: титул, история, характер и хрупкое сочетание силы и ответственности, которое делает её одной из самых необычных принцесс Disney.

Читайте также: В России сняли свое «Холодное сердце»: в главной роли Никита Кологривый— ему составит компанию звезда «Слова пацана»

Фото: Кадр из мультфильма «Холодное сердце»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему у Эльзы белые волосы: так было не всегда Почему у Эльзы белые волосы: так было не всегда Читать дальше 28 ноября 2025
Почему Эльза в «Холодном сердце» ходила в перчатках? Это не просто красивый аксессуар — вот для чего они нужны Почему Эльза в «Холодном сердце» ходила в перчатках? Это не просто красивый аксессуар — вот для чего они нужны Читать дальше 28 ноября 2025
Самый старший, а такой плакса: почему в «Трех котах» Компот постоянно расстраивается Самый старший, а такой плакса: почему в «Трех котах» Компот постоянно расстраивается Читать дальше 29 ноября 2025
Сколько лет Кристоффу из «Холодного сердца 2»: он стал взрослым мужчиной на глазах у зрителей Сколько лет Кристоффу из «Холодного сердца 2»: он стал взрослым мужчиной на глазах у зрителей Читать дальше 28 ноября 2025
Почему Коржик в «Трех котах» уже 10 лет в одной тельняшке: отсылку поняли не все Почему Коржик в «Трех котах» уже 10 лет в одной тельняшке: отсылку поняли не все Читать дальше 26 ноября 2025
Леди Баг живет во Франции, так почему же квами из Японии? Разбираемся в талисманах хитового мультсериала Леди Баг живет во Франции, так почему же квами из Японии? Разбираемся в талисманах хитового мультсериала Читать дальше 25 ноября 2025
Как новый «Хищник» связан с «Форрестом Гампом»: если не знать, то догадаться невозможно Как новый «Хищник» связан с «Форрестом Гампом»: если не знать, то догадаться невозможно Читать дальше 29 ноября 2025
Netflix прямо называет этот фильм провалом, но у зрителей другое мнение: 138 млн человек вряд ли ошиблись Netflix прямо называет этот фильм провалом, но у зрителей другое мнение: 138 млн человек вряд ли ошиблись Читать дальше 29 ноября 2025
Шутки про «сожрал детей» можно выбрасывать: Фергус и Фаркл вернутся в «Шреке 5», а озвучкой займется звезда «Супермена» Шутки про «сожрал детей» можно выбрасывать: Фергус и Фаркл вернутся в «Шреке 5», а озвучкой займется звезда «Супермена» Читать дальше 28 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше