Киноафиша Статьи 3 турецкие версии «Ромео и Джульетты»: сериалы, где он — наследник клана, а она — дочь врага

1 сентября 2025 14:44
Кадр из сериала «Ветреный»

Когда сердце выбирает не того, а цена ошибки — жизнь.

В турецких сериалах любовь давно перестала быть просто историей про встречи и расставания.

Здесь она сталкивается с вековыми семейными конфликтами, жестокими традициями и тайнами, которые могут разрушить целые кланы.

Эти три новинки, пишет дзен-канал DramDizi, обещают драму, предательство и страсть на фоне роскошных пейзажей Турции. Саги будут показаны этой осенью.

«Преемник: зов предков»

Серхат (Ильхан Шен) уехал из родной Урфы, чтобы начать новую жизнь и построить карьеру хирурга в Стамбуле.

Он женился по любви, мечтая оставить семейные распри в прошлом. Но судьба возвращает его обратно — в самый центр вражды двух кланов.

Теперь Серхату предстоит сделать невозможный выбор между прошлым и настоящим, честью и любовью. Атмосферу сериала усиливают виды древней Урфы и мистическая аура её легенд.

Кадр из сериала «Контора»

«Это море переполнится»

В Трабзоне встречаются Эсме (Дениз Байсал) и Адиль (Улаш Туна Астепе) — когда-то влюблённые, но разлучённые враждой кланов Фуртуна и Кочари.

Их пути снова пересекаются благодаря Элени, девушке, ищущей правду о своём происхождении.

На фоне Черноморского побережья история наполняется культурными традициями региона, сложными моральными выборами и атмосферой непримиримости.

«Плодородные земли»

Адана становится ареной противостояния семей Берекетоглу и Караханлы. Здесь каждый шаг — риск, а каждый выбор может обернуться катастрофой.

Прокурор Невин (Гюльсим Али) приезжает в город и рушит привычный порядок. Между ней и Омером Берекетоглу (Энгин Акюрек) вспыхивает любовь, способная изменить судьбу двух кланов.

Это сериал о цене власти и силе чувств, которые идут наперекор вековым законам.

Сериал Главные актёры Локации Жанр
Преемник: зов предков Ильхан Шен, Айбюке Пусат Урфа Драма, мелодрама
Это море переполнится Улаш Туна Астепе, Дениз Байсал Трабзон Романтика, драма
Плодородные земли Энгин Акюрек, Гюльсим Али Адана Драма, семейная сага

Также прочитайте: Боран вернулся на съемочную площадку «Далекого города» — и у поклонников паника: 5 теорий о втором сезоне сериала

Фото: Кадры из сериалов «Контора», «Ветреный»
Анна Адамайтес
