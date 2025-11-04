Новый детективный триллер от OKKO, который чем-то похож на «Трассу»: в главной роли Трибунцев – он выяснит, куда исчез 5-летний ребенок

Здесь каждый подозреваемый — свой, а правда прячется в респектабельном доме.

Новый детективный триллер «Похищение» (Okko) начинается с громкого дела: пропадает пятилетний внук известного дирижёра Марка Кречетова.

Ребёнок пропадает во время прогулки с няней: на женщину нападают, она получает удар по голове и теряет память. Полиция не может восстановить случившееся, а семья Кречетовых — роскошная, влиятельная и закрытая — ведёт себя странно. Здесь нет явных «невиновных», у каждого есть мотив, страх или тайна.

Кто ведёт расследование

Всеволод Косинский (Тимофей Трибунцев) — лучший специалист по делам о пропавших детях. Его методы агрессивны, местами спорны: он давит, пугает, выбивает нужные слова.

Марина Васильева играет капитана Аглаю Мезенцеву — честную, принципиальную и очень упрямую. Вместе они образуют пару, где взгляды на работу расходятся, но цель одна — найти мальчика живым.

Почему сериал стоит ждать

В проекте — сильный актёрский состав: Марина Васильева, Дмитрий Куличков, Артур Ваха, Риналь Мухаметов, Евгений Миллер, Александр Ильин.

Режиссёр Кирилл Плетнёв делает ставку на атмосферу и психологическое давление, а сценарист Ксения Кияшко выстраивает историю так, что подозреваемым становится каждый.

Планируемая дата премьеры — конец 2025 - начало 2026 года.

