Киноафиша Статьи Вышел из тюрьмы, чтобы начать заново — и сразу оказался в новой ловушке: новый сериал НТВ с Васильевым обречен стать хитом

16 января 2026 18:37
«Приговор»

Новый сериал НТВ с Антоном Васильевым играет на самом опасном поле — там, где прошлое не даёт права на будущее.

На НТВ готовится к выходу сериал «Приговор» — криминальная драма с Антоном Васильевым в главной роли.

Это история человека, который много лет работал следователем, а затем сам оказался по ту сторону закона и провёл в тюрьме 22 года. После освобождения он пытается начать новую жизнь, но прошлое не собирается его отпускать.

Кто такой Савва и откуда началась его история

Савва в прошлом вёл уголовные дела, собирал доказательства, доводил расследования до суда. Он хорошо знал, как устроена система и какие механизмы приводят обвиняемых на скамью подсудимых.

22 года назад его обвинили в убийстве. Дело закрыли быстро, а сам он оказался за решёткой. За время заключения он потерял всё — профессию, репутацию, личную жизнь.

Когда Савва выходит на свободу, он не мечтает о мести — ему хочется просто жить тихо и начать всё заново.

Прошлое не даёт ему покоя

Планы на спокойную жизнь рушатся почти сразу. Савву начинают втягивать в чужие разборки, шантажировать, напоминать о событиях, которые он давно пытался забыть.

Становится очевидно: кто-то не заинтересован в том, чтобы он был свободным и независимым.

Постепенно герой понимает, что его давнее дело далеко не закрыто. За обвинением стояли конкретные люди, и их решения продолжают влиять на его жизнь даже спустя десятилетия.

Савва решает вернуться к событиям прошлого и разобраться, кто именно сломал ему судьбу и зачем.

Расследование, где ставка — жизнь

Теперь Савва действует без удостоверения, полномочий и защиты системы. Он расследует не абстрактное преступление, а собственную биографию.

Каждый шаг возвращает его к старым связям, предательствам и ошибкам, за которые он уже заплатил слишком высокую цену.

«Приговор» — не история про идеального героя и не попытка романтизировать прошлое. Это жёсткий сюжет о том, как система может сначала использовать человека, а потом без сожаления его списать.

Сериал рассчитан на 10 серий, съёмки завершены, дата премьеры пока не объявлена.

Также прочитайте: Если кажется, что вы уже всё видели: 2 новых сериала-детектива, которые я проглотила залпом — и рейтинги достойные

Фото: Кадр из сериала «Приговор»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
