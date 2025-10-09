Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Он точно не прячет тела под мантией? Новый Дамблдор оказался тем самым маньяком из «Декстера» — фанаты в смятении (фото)

Он точно не прячет тела под мантией? Новый Дамблдор оказался тем самым маньяком из «Декстера» — фанаты в смятении (фото)

9 октября 2025 12:40
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Пока ассоциации свежи, так что зрители пребывают в смешанных чувствах.

«Кажется, магия снова рядом». Так фанаты поттерианы встретили первые кадры Джона Литгоу в роли Альбуса Дамблдора. На побережье Корнуолла, среди скал и ветра, американский актёр репетировал сцену — и впервые появился в образе нового директора Хогвартса.

Первый взгляд на нового волшебника

Литгоу, обладатель «Эмми» и «Золотого глобуса», вышел к камерам в длинной тёмной мантии и с серебристой бородой, напоминающей прежних Дамблдоров — Харриса и Гэмбона. На фото он держит карточки с репликами, а Атлантический ветер раздувает ткань мантии — будто сам Хогвартс оживает где-то за кадром.

Съёмки идут на юго-западе Англии, в Корнуолле, где HBO нашёл новые локации для волшебного мира. По слухам, Кайненс-Коув и Лизард станут фоном для сцен как в школе, так и за её пределами. Местные жители уже делятся снимками: редкое чувство, будто Хогвартс вырос прямо на их берегу.

Почему именно Литгоу

Многие фанаты сперва удивились выбору актёра — всё-таки Дамблдор всегда ассоциировался с британским шармом. Но сам Литгоу шутливо признался: «Да, я американец, но постараюсь звучать, как человек, который родился в библиотеке».

«Я этого актера помню по "Третьей планете от Солнца". Смешной дядька. Да и вообще актер хороший в любой роли», восторгаются фанаты.

Его харизма и интеллигентная сдержанность уже успели убедить зрителей — в комментариях фанаты пишут, что «новый Дамблдор выглядит как тот, кто знает все секреты замка». Однако, мнение есть и другое:

«Пока у меня этот актер крайне плотно ассоциируется с мерзким "троицей" из Декстера. Тем более он еще напомнил о себе в последнем сезоне. Не знаю, может при просмотре выветрится эта ассоциация. Просто там он играл добропорядочного семьянина, который на самом деле был маньяком. Так и тут ненароком задумаешься, какие скелеты в шкафу Дамблдор хранит под этой доброй улыбкой», пишут зрители в Сети.

Что известно о сериале

Проект HBO станет полноценной адаптацией семи книг Джоан Роулинг. Каждый сезон — отдельная книга, а премьера ожидается в 2027 году. В роли Гарри — юный Доминик Маклафлин, а его друзей сыграют Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.

Магия возвращается, и, кажется, Дамблдор снова будет тем, кто учит не бояться тьмы — даже если она дует с побережья Корнуолла.

Читайте также: Вместо того, чтобы заново перекраивать историю Гарри Поттера, HBO мог бы снять эти 3 фильма: фанаты ждут годами

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сериал по «Оно» едва не остался без Пеннивайза: почему Билл Скарсгард хотел отказаться от роли Сериал по «Оно» едва не остался без Пеннивайза: почему Билл Скарсгард хотел отказаться от роли Читать дальше 8 октября 2025
Стероиды или «ночевал» в тренажерке? Тренер раскрыл, как же «накачался» новый Геральт для «Ведьмака» Стероиды или «ночевал» в тренажерке? Тренер раскрыл, как же «накачался» новый Геральт для «Ведьмака» Читать дальше 7 октября 2025
10 октября на Apple TV+ стартует триллер «Последний рубеж»: запишите себе график выхода всех эпизодов, чтобы не пропустить новинку 10 октября на Apple TV+ стартует триллер «Последний рубеж»: запишите себе график выхода всех эпизодов, чтобы не пропустить новинку Читать дальше 6 октября 2025
И на Netflix бывает проруха: «мерзко и банально» — это самое безобидное, что написали о новом сериале с 29% на RT И на Netflix бывает проруха: «мерзко и банально» — это самое безобидное, что написали о новом сериале с 29% на RT Читать дальше 6 октября 2025
Жуткая сцена из «Игры престолов» превращается в смешную, когда замечаешь эту деталь: видели ее в 7 сезоне? Жуткая сцена из «Игры престолов» превращается в смешную, когда замечаешь эту деталь: видели ее в 7 сезоне? Читать дальше 10 октября 2025
У «Декстера: Воскрешение» отличные рейтинги, так что 2 сезону быть: сценарий еще не готов, но первые подробности уже известны У «Декстера: Воскрешение» отличные рейтинги, так что 2 сезону быть: сценарий еще не готов, но первые подробности уже известны Читать дальше 10 октября 2025
У франшизы «Кошмар на улице Вязов» есть будущее: вот кто может сыграть нового Фредди Крюгера У франшизы «Кошмар на улице Вязов» есть будущее: вот кто может сыграть нового Фредди Крюгера Читать дальше 10 октября 2025
И в «Игре престолов», и в «Доме дракона» его боялись все: правда о Железном троне, который калечил королей Вестероса И в «Игре престолов», и в «Доме дракона» его боялись все: правда о Железном троне, который калечил королей Вестероса Читать дальше 10 октября 2025
После кучи сезонов «Ходячие мертвецы» все-таки сумели удивить зрителя: показали кое-что страшнее зомби После кучи сезонов «Ходячие мертвецы» все-таки сумели удивить зрителя: показали кое-что страшнее зомби Читать дальше 9 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше