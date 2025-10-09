Он точно не прячет тела под мантией? Новый Дамблдор оказался тем самым маньяком из «Декстера» — фанаты в смятении (фото)

Пока ассоциации свежи, так что зрители пребывают в смешанных чувствах.

«Кажется, магия снова рядом». Так фанаты поттерианы встретили первые кадры Джона Литгоу в роли Альбуса Дамблдора. На побережье Корнуолла, среди скал и ветра, американский актёр репетировал сцену — и впервые появился в образе нового директора Хогвартса.

Первый взгляд на нового волшебника

Литгоу, обладатель «Эмми» и «Золотого глобуса», вышел к камерам в длинной тёмной мантии и с серебристой бородой, напоминающей прежних Дамблдоров — Харриса и Гэмбона. На фото он держит карточки с репликами, а Атлантический ветер раздувает ткань мантии — будто сам Хогвартс оживает где-то за кадром.

Съёмки идут на юго-западе Англии, в Корнуолле, где HBO нашёл новые локации для волшебного мира. По слухам, Кайненс-Коув и Лизард станут фоном для сцен как в школе, так и за её пределами. Местные жители уже делятся снимками: редкое чувство, будто Хогвартс вырос прямо на их берегу.

Почему именно Литгоу

Многие фанаты сперва удивились выбору актёра — всё-таки Дамблдор всегда ассоциировался с британским шармом. Но сам Литгоу шутливо признался: «Да, я американец, но постараюсь звучать, как человек, который родился в библиотеке».

«Я этого актера помню по "Третьей планете от Солнца". Смешной дядька. Да и вообще актер хороший в любой роли», — восторгаются фанаты.

Его харизма и интеллигентная сдержанность уже успели убедить зрителей — в комментариях фанаты пишут, что «новый Дамблдор выглядит как тот, кто знает все секреты замка». Однако, мнение есть и другое:

«Пока у меня этот актер крайне плотно ассоциируется с мерзким "троицей" из Декстера. Тем более он еще напомнил о себе в последнем сезоне. Не знаю, может при просмотре выветрится эта ассоциация. Просто там он играл добропорядочного семьянина, который на самом деле был маньяком. Так и тут ненароком задумаешься, какие скелеты в шкафу Дамблдор хранит под этой доброй улыбкой», — пишут зрители в Сети.

Что известно о сериале

Проект HBO станет полноценной адаптацией семи книг Джоан Роулинг. Каждый сезон — отдельная книга, а премьера ожидается в 2027 году. В роли Гарри — юный Доминик Маклафлин, а его друзей сыграют Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.

Магия возвращается, и, кажется, Дамблдор снова будет тем, кто учит не бояться тьмы — даже если она дует с побережья Корнуолла.

