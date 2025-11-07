Он такой не один: почему у Геральта из «Ведьмака» «кошачьи» глаза и у кого они еще есть

Отличительной особенностью внешности Геральта из «Ведьмака» являются не только полностью седые, обесцвеченные волосы. Еще у него очень необычные глаза — желтые с вертикальными зрачками, как у кошек.
Как выяснилось, такая деталь появилась у персонажа не просто так. Впрочем, назвать это явление абсолютно уникальным тоже нельзя.
У кого еще в «Ведьмаке» «кошачьи» глаза
В мире «Ведьмака» Геральт не единственный обладатель необычных глаз. У Койона из Повисса можно заметить точно такую же особенность — желтые глаза с вертикальными зрачками. Похожая черта присутствует и у Брегена.
Отдельного внимания заслуживает Кодрингер. Он не является ведьмаком или мутантом, оставаясь обычным человеком. Однако его глаза имеют желто-зеленый оттенок, хотя и лишены характерных узких зрачков.
Откуда у Геральта такие глаза
Необычные глаза Геральта стали следствием мутационных процессов. Они происходят во время испытаний с использованием специальных трав.
Те, кому удается перенести эту процедуру, приближаются к званию ведьмака. В качестве побочного эффекта они приобретают эти самые «кошачьи» глаза.
Однако из этого правила существуют исключения. Например, у Весемира после мутаций изменился только цвет глаз, но не форма зрачков. Возможно, такая аномалия проявляется лишь при интенсивном воздействии мутагенов.
Существует и альтернативное объяснение. Состав зелий для испытаний мог меняться со временем. Ведь характерные глаза наблюдали только у ведьмаков более поздних поколений, пишет автор Дзен-канала «#КсенВещает».
