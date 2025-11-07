Он такой не один: почему у Геральта из «Ведьмака» «кошачьи» глаза и у кого они еще есть

Эта деталь редкая, но не уникальная.

Отличительной особенностью внешности Геральта из «Ведьмака» являются не только полностью седые, обесцвеченные волосы. Еще у него очень необычные глаза — желтые с вертикальными зрачками, как у кошек.

Как выяснилось, такая деталь появилась у персонажа не просто так. Впрочем, назвать это явление абсолютно уникальным тоже нельзя.

У кого еще в «Ведьмаке» «кошачьи» глаза

В мире «Ведьмака» Геральт не единственный обладатель необычных глаз. У Койона из Повисса можно заметить точно такую же особенность — желтые глаза с вертикальными зрачками. Похожая черта присутствует и у Брегена.

Отдельного внимания заслуживает Кодрингер. Он не является ведьмаком или мутантом, оставаясь обычным человеком. Однако его глаза имеют желто-зеленый оттенок, хотя и лишены характерных узких зрачков.

Откуда у Геральта такие глаза

Необычные глаза Геральта стали следствием мутационных процессов. Они происходят во время испытаний с использованием специальных трав.

Те, кому удается перенести эту процедуру, приближаются к званию ведьмака. В качестве побочного эффекта они приобретают эти самые «кошачьи» глаза.

Однако из этого правила существуют исключения. Например, у Весемира после мутаций изменился только цвет глаз, но не форма зрачков. Возможно, такая аномалия проявляется лишь при интенсивном воздействии мутагенов.

Существует и альтернативное объяснение. Состав зелий для испытаний мог меняться со временем. Ведь характерные глаза наблюдали только у ведьмаков более поздних поколений, пишет автор Дзен-канала «#КсенВещает».

