Он сыграл Росомаху в 10 фильмах — но не исключает еще один: что Джекман сказал о новых «Мстителях»

Хью Джекман, сыгравший Росомаху в 10 фильмах франшизы, вновь оказался в центре разговоров о будущем персонажа. После успеха «Дэдпула и Росомахи» его стали всё чаще спрашивать, появится ли мутант с адамантиевыми когтями в новых частях «Мстителей».

Актёр наконец дал ответ — достаточный, чтобы фанаты начали строить новые теории.

Что именно сказал Джекман

Во время интервью на шоу Грэма Нортона, где он рассказывал про фильм «Песня звучит печально», актёра спросили про его участие в новых «Мстителях».

Его ответ прозвучал аккуратно, но предельно ясно:

«Может быть. Я больше никогда не буду говорить “никогда”.»

Шутка Джекмана о том, что «у Marvel уже достаточно кадров, чтобы сделать его AI-версию», только подлила масла в огонь. Фанаты восприняли это как намёк на новую часть франшизы. Сам актёр не закрывает тему и оставляет пространство для вариантов.

Почему вопрос снова стал актуальным

Актёр давал похожие комментарии и раньше — в частности, на шоу The View. Там он говорил: «Я не могу много говорить… Мне действительно нечего добавить».

То есть он подчеркнул, что даже если бы у него была информация, он бы не мог ей поделиться. Это лишь усилило разговоры о том, что Marvel просто придерживает объявление релизов до 2026 года.

Интерес подогрела и история с Эванджелин Лилли: её ремарка о возможной работе с Джекманом выглядела интригующе, хотя позже актриса объявила о паузе в карьере. Тем не менее публика увидела в этом — пусть и ошибочно — сигнал о пересечении персонажей в ближайших фильмах Marvel.

Почему Marvel тянет с подтверждением

Студия переживает этап перезапуска ключевых направлений и одновременно готовит «Мстители: Судный день». Слухи о составе команды ходят давно, но Marvel традиционно скрывает подобные решения до последнего.

Джекман же остаётся фигурой, чей камбэк был бы громким инфоповодом — поэтому догадки продолжаются.

Также прочитайте: Старик? Нет, легенда: Джеки Чан в «Охоте за тенью» играет так, что хочется пересматривать — и рейтинги у нового боевика отличные