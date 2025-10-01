Он спасал людей на фронте, но не смог уберечь семью: НТВ запускает сериал «Марик», где герой возвращается из небытия

НТВ снимает восьмисерийный проект «Марик», режиссёром которого стал Егор Бероев.
В центре — судьба военного врача Марка Аксенова, которого давно считали погибшим в родном городе и который вынужден начинать жизнь заново.
Главную роль исполнил Василий Копейкин — для него это первая главная роль в кино.
Герой, которого уже не ждали
По сюжету Марк, которого все называют Мариком, четыре года провёл на войне, ещё два — в тюрьме. В Макеевке все уверены, что он погиб.
Жена давно вышла замуж за его лучшего друга Алексея (Никита Тезин), и только дочь Василиса продолжает тянуться к отцу.
«Мой герой Марик молчалив, но это не просто молчание. Он всех слышит, он говорит по делу, без воды, прямо», — отмечает Копейкин.
Новая жизнь в Мариуполе
Чтобы начать всё заново, Марк уезжает в Мариуполь. Там он работает врачом «скорой», вместе с водителем Еленой Семёновной (Татьяна Рассказова) и фельдшером Шумовичем (Владимир Стержаков) спасает жизни людей.
«Эти люди с большой буквы всегда приходили на помощь, и я склоняю пред ними голову», — говорит Стержаков о своём персонаже.
Женские образы как опора
Режиссёр Егор Бероев подчёркивает:
«Главный герой Марик — молчаливый молодой человек с глубоким внутренним миром… Но особое место занимают женские образы. Они передают ощущение дома, Родины».
В истории появляются коллеги Екатерина (Анастасия Жданова) и фельдшер Катя (Анна Панкратова), которые становятся частью новой жизни Марка.
Город как персонаж
Мариуполь здесь — не просто фон. Город восстанавливается параллельно с героем: новые дома, новые связи, новые чувства.
«Это прекрасный, сильный и очень харизматичный город со своей уникальной атмосферой, такой наш и такой настоящий Марик», — отмечает Бероев.
Сериал покажет не только драму конкретного человека, но и путь целого города, в котором надежда становится главной движущей силой.
Также прочитайте: «Лермонтов», «Сводишь с ума» и другие — 6 громких российских премьер октября, которые обсуждают до выхода: тут и Васильев, и Петров, и Бурунов