Он спасал людей на фронте, но не смог уберечь семью: НТВ запускает сериал «Марик», где герой возвращается из небытия

История военного врача, которого считали погибшим, превращается в одну из самых ожидаемых драм нового сезона.

НТВ снимает восьмисерийный проект «Марик», режиссёром которого стал Егор Бероев.

В центре — судьба военного врача Марка Аксенова, которого давно считали погибшим в родном городе и который вынужден начинать жизнь заново.

Главную роль исполнил Василий Копейкин — для него это первая главная роль в кино.

Герой, которого уже не ждали

По сюжету Марк, которого все называют Мариком, четыре года провёл на войне, ещё два — в тюрьме. В Макеевке все уверены, что он погиб.

Жена давно вышла замуж за его лучшего друга Алексея (Никита Тезин), и только дочь Василиса продолжает тянуться к отцу.

«Мой герой Марик молчалив, но это не просто молчание. Он всех слышит, он говорит по делу, без воды, прямо», — отмечает Копейкин.

Новая жизнь в Мариуполе

Чтобы начать всё заново, Марк уезжает в Мариуполь. Там он работает врачом «скорой», вместе с водителем Еленой Семёновной (Татьяна Рассказова) и фельдшером Шумовичем (Владимир Стержаков) спасает жизни людей.

«Эти люди с большой буквы всегда приходили на помощь, и я склоняю пред ними голову», — говорит Стержаков о своём персонаже.

Женские образы как опора

Режиссёр Егор Бероев подчёркивает:

«Главный герой Марик — молчаливый молодой человек с глубоким внутренним миром… Но особое место занимают женские образы. Они передают ощущение дома, Родины».

В истории появляются коллеги Екатерина (Анастасия Жданова) и фельдшер Катя (Анна Панкратова), которые становятся частью новой жизни Марка.

Город как персонаж

Мариуполь здесь — не просто фон. Город восстанавливается параллельно с героем: новые дома, новые связи, новые чувства.

«Это прекрасный, сильный и очень харизматичный город со своей уникальной атмосферой, такой наш и такой настоящий Марик», — отмечает Бероев.

Сериал покажет не только драму конкретного человека, но и путь целого города, в котором надежда становится главной движущей силой.

