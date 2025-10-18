Меню
Он снова выходит на связь, чудила: в США шедевральный «Черный телефон 2» уже вышел – выйдет даже в России

18 октября 2025 08:27
Кадр из фильма «Черный телефон 2» (2025)

Поднимите трубку, иначе будет худо.

На Западе «Чёрный телефон 2» уже трезвонит вовсю – зрители в США и Европе встретили хоррор овациями и дрожью в коленях. Критики пишут, что Скотт Дерриксон снова выдал почти идеальный баланс между саспенсом, сновидческой мистикой и мрачной драмой.

И хотя продолжение редко дотягивает до оригинала, этот сиквел не то, что держит планку – он ещё и расширяет вселенную. Итак, действие переносится в 1982-й.

Финни Блейк – тот самый мальчик, вырвавшийся из лап Хватателя, – живёт с посттравматическим синдромом и глухой яростью. Он дерётся, курит и делает всё, чтобы не вспоминать подвал. Но прошлое не отпускает.

Кадр из фильма «Черный телефон 2» (2025)

Гвен видит кошмары о новых убийствах, а ее брат снова начинает слышать звонки из ниоткуда. Призраки прошлого, кажется, снова выходят на связь.

Дерриксон не стал просто повторять приёмы первой части. Если тогда это был камерный хоррор с элементами ретро-триллера, то теперь фильм превращается в полузагробный кошмар, где реальность и сон стекаются в одно.

Визуально – чистая киноплёнка, выцветшие цвета, сны, снятые на 35 мм. По духу – нечто среднее между «Кошмаром на улице Вязов» и «Сиянием».

Итан Хоук, снова примеривший ледяную маску Хватателя, здесь страшнее прежнего: оживший монстр, обледеневший, словно вылезший из могилы, и всё так же одержимый детьми. Но главный фокус – на героях.

Кадр из фильма «Черный телефон 2» (2025)

Повзрослевшая Гвен тянет на себе сюжет, борется с кошмарами и верой, а Финни постепенно осознаёт: чудовище, возможно, никогда и не уходило.

Официального проката в России у картины нет, но по линии параллельного импорта фильм всё же доберётся до экранов: с 23 октября «Чёрный телефон 2» начнёт звонить в наших кинотеатрах. И, если верить отзывам, трубку лучше поднять.

Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
