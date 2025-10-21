Меню
Он просто хотел сыграть рок-н-ролл, а устроил спор фанатов на десятилетия: Майкл Джей Фокс — о киноляпе в «Назад в будущее»

21 октября 2025 10:23
Кадр из фильма «Назад в будущее»

Обратите внимание на гитару у юного парня.

«Назад в будущее» — фильм, который невозможно пересмотреть «на фоне». Его ставишь на пару минут — и залипаешь до финальных титров. История Марти Макфлая и доктора Брауна давно вышла за рамки фантастики, став символом 1980-х и эталоном приключенческого кино.

А теперь Майкл Джей Фокс, сыгравший главную роль, раскрыл интересную деталь, которую фанаты обсуждают уже десятилетиями.

Гитара, которой не существовало

В своих мемуарах «Мальчик из будущего» актёр вспомнил съёмки легендарной сцены, где Марти исполняет Johnny B. Goode Чака Берри на школьном балу. Именно там внимательные зрители заметили ошибку: герой играет на гитаре Gibson ES-345, хотя эта модель появилась только в 1958 году, а действие фильма происходит в 1955-м.

Кадр из фильма «Назад в будущее»

Для одержимых точностью киноманов это — грубая несостыковка. Но для Фокса — не повод для сожалений. Он вспоминает, как наслаждался моментом и вовсе не думал о годах выпуска инструментов.

«Обе версии Gibson Electric — и 1955, и 1958 годов — редкие и прекрасные инструменты. Для меня не имеет значения, на какой из них я играл. Мне всегда нравилась линейка Gibson E: большие, внушительные гитары, но с полым корпусом, следовательно, лёгкие. Даже такой коротышка, как ваш покорный слуга, мог бы бросать их и швырять — и всё равно заставлять их петь», — пишет Фокс.

Ошибка, которая только добавила шарма

Актёр с улыбкой признаёт: этот ляп замечают только самые внимательные фанаты. Но, по его мнению, именно в этом и есть магия кино — где немного фантазии важнее исторической точности. Ведь «Назад в будущее» — не про даты и модели гитар, а про мечту, дружбу и возможность переписать судьбу.

Фильм Роберта Земекиса вышел в 1985 году, стал мировым хитом и до сих пор остаётся культурным феноменом. А сцена с гитарой — одна из тех, что делают кино живым: немного несовершенным, но навсегда любимым.

Фото: Кадр из фильма «Назад в будущее»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
