Киноафиша Статьи Он пережил гибель «Титаника» и битву за Средиземье: кем был человек, связавший два самых оскароносных фильма?

8 сентября 2025 20:04
Кадр из фильма «Титаник», «Властелин колец»

Уникальный случай в истории Голливуда.

Казалось бы, что может быть общего между «Титаником» и «Властелином колец»? Один — трагическая история о гибели лайнера, другой — эпическое фэнтези о борьбе за Средиземье. Но связь есть, и она уникальна: два самых титулованных фильма Голливуда объединяет один актёр.

Два фильма — два рекорда

В 1998 году «Титаник» получил 11 «Оскаров» из 14 номинаций, став одним из самых награждаемых фильмов в истории. Спустя пять лет «Властелин колец: Возвращение короля» повторил рекорд, но сделал невозможное — забрал все 11 статуэток из 11 возможных. Это был триумф жанра фэнтези, впервые удостоенного премии «Лучший фильм».

Человек, который связал две легенды

Имя Бернарда Хилла знают не все, но его героев помнят миллионы. В «Титанике» он сыграл капитана лайнера Эдварда Смита, а в «Властелине колец» — короля Рохана Теодена. Один актёр оказался частью двух кинокартин, каждая из которых собрала по 11 «Оскаров». В истории мирового кино это уникальный случай.

Талисман Голливуда

Бернард Хилл стал невидимой нитью, соединяющей две легенды мирового кино. Он никогда не получал личных наград, но его герои — капитан Смит в «Титанике» и король Теоден во «Властелине колец» — стали ключевыми для историй, которые навсегда вошли в сердца зрителей. Без его капитана трагедия гибели лайнера не была бы такой острой, а без Теодена невозможно было бы ощутить величие битвы за Средиземье.

5 мая 2024 года актер ушёл из жизни в возрасте 79 лет. В последние мгновения рядом с ним были его избранница Элисон и сын Габриэль. Для миллионов зрителей он останется символом сразу двух эпох, человеком, чьи роли связали две величайшие кинокартины современности.

Также прочитайте: Мог ли Аркенстон из «Хоббита» быть Сильмарилем? Рушим одну из популярных фанатских теорий

Фото: Кадр из фильма «Титаник», «Властелин колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
