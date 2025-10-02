Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов»

«Игра престолов» уже вошла в историю как культовый сериал, и вряд ли этот статус изменится в ближайшие годы. Безусловно, это заслуга Джорджа Мартина, создавшего удивительный литературный мир. Особой силой его «Песни льда и пламени» всегда были яркие персонажи, которых позже блестяще воплотили на экране актёры.

Впрочем, если одни герои поражают сложностью и многогранностью, другие оказались довольно предсказуемыми. Как ни удивительно, именно такие персонажи часто оказываются в центре внимания. Пользователи Сети даже выделили тройку самых шаблонных героев вселенной.

Робб Старк (Послушный и довольно глупый воин)

Робб Старк предстаёт перед зрителями как прирождённый, но ограниченный воин. Он блестяще проявлял себя на поле боя, вызывая восхищение друзей и страх врагов.

Однако за пределами сражений Робб часто демонстрировал удивительную недальновидность. Его роковым промахом стало нарушение клятвы дому Фреев — ради брака с полюбившейся ему Талисой. Этот импульсивный поступок привёл к трагической развязке.

Печально известная Красная свадьба не только оборвала жизнь молодого короля, но и надолго похоронила надежды Севера на лучшее будущее.

Джейме Ланнистер (Падший рыцарь)

Его путь мог бы стать одной из величайших историй искупления, если бы не финальный поворот, разочаровавший многих. Став самым молодым стражником в истории Королевской гвардии, он пожертвовал всем ради любви к сестре Серсее.

Хотя его слава искусного мечника гремела по всему Вестеросу, настоящей жизни у Джейме не было. Он всегда оставался марионеткой в руках могущественной семьи. Ланнистеры ловко манипулировали им, заставляя совершать поступки, противоречащие рыцарскому кодексу.

Освободившись от их влияния, Джейме начал медленное возрождение. Зрители с надеждой следили, как в нём просыпалась честь и сострадание. Тем болезненнее оказался финал, где герой, словно заколдованный, вернулся к своей сестре, перечёркивая все.

Джон Сноу (Типичный добряк и простак)

Как точно заметила его возлюбленная Игритт: «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу». Его прямолинейность иногда оборачивалась катастрофами.

Честно говоря, хорошо, что Джон отказался от Железного трона — он бы развалил Семь Королевств за пару лет. Хоть он и был неплохим воином, вся его стратегия сводилась к одному: безрассудно бросаться вперёд.

Джон — тот, кто вызывает симпатию, но вряд ли сможет удивить мудрым решением. И поэтому он самый клишированный герой сериала, такой «Иванушка из сказки», пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что именно на этом сезоне «Игра престолов» начала неумолимо скатываться на дно.