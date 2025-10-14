Он не Костя, а Люся? Почему Николай Петрович в «Ворониных» называл сына женским именем

В популярном ситкоме «Воронины» регулярно упоминается имя Люся. Так зовут четвертого ребенка семейной пары Кости и Веры. Недавно про этих персонажей даже выпустили отдельный спин-офф.

Однако внимательные зрители заметили интересную деталь. Это имя звучало в сериале гораздо раньше. Оно появлялось в диалогах, когда о рождении младшей дочери еще не шло речи.

Почему Костя — Люся?

Разгадку происхождения прозвища можно найти в 24 серии 9 сезона. Костя проводит время с родными и друзьями перед телевизором. Николай Петрович снова начинает подшучивать над героем. Он использует имя Люся, сравнивая сына тем самым с девчонкой.

Это сильно задевает Константина.

«Что ты достал меня с этой Люсей? Я же Шарик тебе не говорю, а ты колбасу ешь, которая на пол упала», — с обидой отвечает он отцу.

Николай Петрович признается, что уже и не помнит, откуда взял кличку. Зато это точно знает Леня, который и решает всех просветить.

История прозвища

Леня сразу же включается в разговор и заявляет, что прекрасно помнит момент появления прозвища. Он рассказывает забавную историю из их детства.

Однажды семья отправилась на дачу рыбачить с лодки. Когда они отплыли от берега, Костя неожиданно завизжал и прыгнул в воду.

В результате вся его одежда промокла. Запасных вещей с собой не оказалось. Тогда родственники приняли необычное решение. Они нашли платье дочки дяди Сережи, Люси, и переодели в него Костю.

Так и появилось это запоминающееся прозвище.

«Ну точно, он же был точь-в-точь как Люся. А вещи у него мокрыми стали не из-за воды, он просто испугался червяков», — радостно уточнил Николай Петрович.

