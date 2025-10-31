Меню
Он не хотел слышать этот звонок снова — но трубка ожила: 5 свежих фильмов ужасов, которые шокируют с самого начала

31 октября 2025 23:56
«Заклятие 4: Последний обряд»

Премьеры, после которых вам долго не захочется выключать свет.

Осень 2025 года выдалась щедрой на хорроры — появились фильмы разных поджанров, от психологических игр до сверхъестественной мистики. Ниже — пять обсуждаемых премьер.

«Долгая прогулка» (2025)

Жёсткий триллер про лотерею, в которой 50 подростков отправляют в путь без финиша. Они обязаны идти не медленнее трёх миль в час и не имеют права на сон или санитарную остановку.

Участники получают предупреждения, а после третьего — их расстреливают сопровождающие военные. Главный герой Рэймонд Гаррати вступает в игру ради мести, но быстро понимает, что эмоциональные связи делают выбор сложнее.

«Заклятие 4: Последний обряд» (2025)

Девятая история вселенной переносит зрителей в 1986 год: Эд и Лоррейн Уоррены пытаются уйти на покой, но вынуждены вернуться к работе, когда семья Смерлов сталкивается с проклятым зеркалом.

Лоррейн уже соприкасалась с этим артефактом в молодости — и теперь прошлое возвращается, разрушая всё вокруг.

«Заклятие 4: Последний обряд»

«Чёрный телефон 2» (2025)

Финни Блейк, переживший события первого фильма, не может справиться с последствиями травмы: он срывается на окружающих и чувствует, что снова падает в бездну.

Его младшая сестра Гвен видит новые пророческие сны — и телефон, который должен был молчать навсегда, начинает звонить снова.

«Чёрный телефон 2» (2025)

«Глазами пса» (2025)

Тодд переезжает в старый дом деда, надеясь восстановиться после тяжёлой болезни. Но первым тревожные перемены чувствует его пёс Инди: животное видит то, что остаётся скрытым от хозяина.

Непрошеное присутствие в доме становится всё настойчивее — и страх превращается в реальность.

«Тот самый» (2025)

Футболист Кэмерон Кэйд мечтает о карьере чемпиона, но травма головы от фанатского нападения рушит планы.

Его кумир зовёт на тренировочный сбор в техасской пустыне — и там начинается история о контроле, одержимости и исчезающей свободе. Под видом спасения героя затягивают в игру, из которой можно не вернуться

Название Год Жанр Рейтинг Кинопоиска Краткое описание
«Долгая прогулка» 2025 Триллер, выживание 6.6 50 подростков идут марш без остановок: сбавил скорость — получил предупреждение, три — смертный приговор.
«Заклятие 4: Последний обряд» 2025 Мистика, хоррор 6.4 Уоррены пытаются уйти на покой, но новое дело связано с проклятым зеркалом из их прошлого.
«Чёрный телефон 2» 2025 Хоррор 6.4 Финни пытается жить после травмы, но телефон снова звонит, втягивая его в новую историю.
«Глазами пса» 2025 Мистический хоррор 6.0 В доме деда Тодд ничего не замечает, но его пёс Инди видит то, что скрыто от человеческого глаза.
«Тот самый» 2025 Триллер 5.4 Квотербек после травмы попадает на закрытый тренировочный сбор, который превращается в ловушку.

Также прочитайте: Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» может стать самым странным за карьеру автора: о мире, где вирус делает людей идеальными

Фото: Кадры из фильмов «Заклятие 4: Последний обряд», «Чёрный телефон 2» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
