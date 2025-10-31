Он не хотел слышать этот звонок снова — но трубка ожила: 5 свежих фильмов ужасов, которые шокируют с самого начала

Осень 2025 года выдалась щедрой на хорроры — появились фильмы разных поджанров, от психологических игр до сверхъестественной мистики. Ниже — пять обсуждаемых премьер.
«Долгая прогулка» (2025)
Жёсткий триллер про лотерею, в которой 50 подростков отправляют в путь без финиша. Они обязаны идти не медленнее трёх миль в час и не имеют права на сон или санитарную остановку.
Участники получают предупреждения, а после третьего — их расстреливают сопровождающие военные. Главный герой Рэймонд Гаррати вступает в игру ради мести, но быстро понимает, что эмоциональные связи делают выбор сложнее.
«Заклятие 4: Последний обряд» (2025)
Девятая история вселенной переносит зрителей в 1986 год: Эд и Лоррейн Уоррены пытаются уйти на покой, но вынуждены вернуться к работе, когда семья Смерлов сталкивается с проклятым зеркалом.
Лоррейн уже соприкасалась с этим артефактом в молодости — и теперь прошлое возвращается, разрушая всё вокруг.
«Чёрный телефон 2» (2025)
Финни Блейк, переживший события первого фильма, не может справиться с последствиями травмы: он срывается на окружающих и чувствует, что снова падает в бездну.
Его младшая сестра Гвен видит новые пророческие сны — и телефон, который должен был молчать навсегда, начинает звонить снова.
«Глазами пса» (2025)
Тодд переезжает в старый дом деда, надеясь восстановиться после тяжёлой болезни. Но первым тревожные перемены чувствует его пёс Инди: животное видит то, что остаётся скрытым от хозяина.
Непрошеное присутствие в доме становится всё настойчивее — и страх превращается в реальность.
«Тот самый» (2025)
Футболист Кэмерон Кэйд мечтает о карьере чемпиона, но травма головы от фанатского нападения рушит планы.
Его кумир зовёт на тренировочный сбор в техасской пустыне — и там начинается история о контроле, одержимости и исчезающей свободе. Под видом спасения героя затягивают в игру, из которой можно не вернуться
|Название
|Год
|Жанр
|Рейтинг Кинопоиска
|Краткое описание
|«Долгая прогулка»
|2025
|Триллер, выживание
|6.6
|50 подростков идут марш без остановок: сбавил скорость — получил предупреждение, три — смертный приговор.
|«Заклятие 4: Последний обряд»
|2025
|Мистика, хоррор
|6.4
|Уоррены пытаются уйти на покой, но новое дело связано с проклятым зеркалом из их прошлого.
|«Чёрный телефон 2»
|2025
|Хоррор
|6.4
|Финни пытается жить после травмы, но телефон снова звонит, втягивая его в новую историю.
|«Глазами пса»
|2025
|Мистический хоррор
|6.0
|В доме деда Тодд ничего не замечает, но его пёс Инди видит то, что скрыто от человеческого глаза.
|«Тот самый»
|2025
|Триллер
|5.4
|Квотербек после травмы попадает на закрытый тренировочный сбор, который превращается в ловушку.
