Он набрал 92% одобрения критиков на «томатах» — и все равно заставляет нас ждать: когда же выйдет 3 сезон «Укрытия»?

Если верить слухам, что ожидание не будет долгим.

Финал второго сезона «Укрытия» с рейтингом 92% положительных отзывов на Rotten Tomatoes оставил зрителей с тем самым ощущением, когда сердце бьётся быстрее, чем разум успевает придумать объяснение.

Джульетта вышла наружу — и не умерла, экран всё ещё показывает мёртвую землю, а рядом есть еще бункеры и живыми людьми.

С тех пор фанаты не отпускают один вопрос: когда продолжение? Когда мы наконец узнаем, что происходит за пределами бункера?

Что известно сейчас

После выхода второго сезона в ноябре 2024 года Apple не стала тянуть с решением — «Укрытие» продлили сразу на третий и четвёртый сезоны. Съёмки стартовали весной 2025-го, и, по словам шоураннера Грэма Йоста, идут без перерывов: команда снимает два сезона подряд, чтобы зрителям не пришлось ждать по году между ними.

Возможная дата выхода

Официальной даты пока нет, но всё указывает на то, что премьера третьего сезона состоится в самом конце 2025 года — либо в январе 2026-го. Это логично для Apple TV+: именно на зиму компания традиционно выносит свои флагманские релизы.

Йост уже говорил, что монтаж и постпродакшн стартуют осенью, а значит, ожидание будет коротким.

Что покажет продолжение

Если второй сезон поставил под сомнение саму природу «укрытия», то третий должен дать ответы. В центре истории — загадка бункера № 17 и тех, кто всё-таки выжил на поверхности. Йост обещает, что визуально сериал станет «светлее» и менее мрачным, но интриги не убавится.

Нас ждёт новый уровень тайны — и, возможно, момент, когда человечество впервые за десятилетия увидит правду без экрана между собой и небом.

Писали также, что Джулс увидела все сама: как финал первого сезона «Укрытия» связан с новыми сериями. А еще прочтите, почему в сериале «Укрытие» вне бункера удалось выжить только Джульетте: дело в одной маленькой детали в костюме