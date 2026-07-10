Он маг, она — эльфийка, но кто сильнее: Гэндальф или Галадриэль? Ответ не такой очевидный, как кажется

Многие уверены: Гэндальф — самый могущественный персонаж в мире Толкиена. Но в «Властелине колец» и «Хоббите» есть одна героиня, чья сила — не менее впечатляюща.

Галадриэль, владычица Лориэна, смогла то, что не под силу было даже магам. Так кто из них всё-таки был сильнее?

Мудрая леди с магией в крови

Галадриэль не была формально магом. Но она — древняя, одна из немногих, кто видел Свет Деревьев, жила в Амaнe, обучалась у Валар. Она владела Кольцом Нэнья, читала мысли, управляла желаниями и могла изгонять даже духов зла.

Помните, как в «Хоббите» она в одиночку прогнала Некроманта? Это не просто визуальный эффект — это заявка на равный уровень с магами.

Гэндальф — тот, кто не показал всей силы

А вот Гэндальф — не человек, не эльф, а Майар, дух изначального порядка. Его силы ограничены волей Валар, чтобы он не вмешивался напрямую. И всё же он носил Кольцо Нарья, говорил с животными, вызывал огонь и мог обрушить стены одним ударом посоха. Он играл в долгую: не показывал мощь сразу, но в финале стал Белым магом и превзошёл даже Сарумана.

Кто же был сильнее?

Если сравнивать прямую боевую мощь — возможно, Гэндальф. Если учитывать влияние, мудрость, власть и магическую природу — Галадриэль почти не уступает. Но она — всё же эльфийка, пусть и древняя. А он — посланник высших сил.

Галадриэль могла блистать и изгонять зло. Но Гэндальф был создан, чтобы его побеждать. И в мире Толкиена это — магия куда более глубокая, чем кажется.