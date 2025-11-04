В его детстве тоже была голубятня, поднял на ноги двоих детей, но в 55 внезапно умер: как жил актер, сыгравший Леньку в «Любовь и голуби»

Судьба Игоря Ляха оказалась намного тише и драматичнее, чем можно представить по его раннему экранному успеху.

Фильм «Любовь и голуби» (1984) подарил зрителям множество узнаваемых героев, и образ Лёньки, сына главного героя, до сих пор вызывает улыбку.

Он получился живым, простым, искренним — таким, каким его сыграл тогда ещё совсем молодой Игорь Лях. Для него эта роль стала первой крупной работой в кино, но судьба актёра пошла в сторону, о которой знают немногие.

Детство, которое оказалось неожиданно похоже на фильм

Игорь вырос в Сергиевом Посаде — тогда Загорске. Небольшой дом, огород, голубятня, тишина окраины — именно такая среда сформировала будущего актёра.

Другие подростки мечтали о техникумах и армии, а он записался в школьный драмкружок и быстро стал одним из ведущих учеников местного театра. Ему нравилось быть на сцене, чувствовать энергию зала и работать с текстом, пишет дзен-канал CINEMA.

После школы он подал документы только в одно место — в Щепкинское театральное училище. Поступил с первого раза, хотя позже признавался, что был будто «не в своей тарелке» и переживал, что экзаменаторы не оценят его подачу.

Но его выразительная внешность и тихая уверенность стали тем пропуском в актёрское будущее.

Как Лях стал Лёнькой — почти случайно, но очень вовремя

Режиссёр Владимир Меньшов вспоминал, что роль Лёньки была уже распределена. Но обстоятельства поменялись, и в последний момент ему пришлось искать нового исполнителя. Лях попался ему на глаза на фотографии — и что-то в его лице зацепило.

После короткой встречи Меньшов утвердил его без проб. Этот случай стал ключевым моментом в жизни Игоря. «Любовь и голуби» вышла, стала народной классикой, и молодого актёра заметили серьёзные театры.

Театр стал делом всей жизни

Сразу после окончания училища Ляха пригласили в три театра одновременно. Он выбрал Малый — место, где всегда ценили школу, ремесло и дисциплину.

Несколько лет он выходил на его сцену, потом перешёл в Театр Российской армии и позже — в Театр им. Ермоловой.

Он никогда не воспринимал кино как цель. Снимался, но строго в те периоды, когда это не мешало репетициям и спектаклям. Поэтому фильмография у него небольшая, но театральных ролей — десятки. Коллеги говорили, что именно сцена давала ему ощущение дома.

Педагог, который сформировал новое поколение

В 38 лет Ляха пригласили в Щепкинское училище уже в качестве преподавателя. Он работал с будущими актёрами, распределял нагрузку, искал таланты в регионах.

Меньше чем за десять лет он стал руководителем курса, профессором, наставником, который никогда не повышал голос и умел объяснить сложные вещи простыми словами.

Сегодня его ученики играют в театрах от Калмыкии до Башкирии, и почти каждый из них говорит о его редком умении поддержать и направить.

Скромность, которой придерживался всю жизнь

Игорь Лях не любил телешоу, игнорировал светские мероприятия, не искал роли ради известности. Потому его личная жизнь долго оставалась почти неизвестной публике. Близкие упоминали, что дома он чувствовал себя счастливым: у него была дочь, внучка и падчерица, которую он воспитывал как родную.

Для окружения он оставался человеком тихим, добрым и преданным профессии — именно этим он запомнился сильнее всего.

Уход, которого никто не ожидал

8 июня 2018 года Игоря Ляха не стало. Он умер дома во сне в результате внезапной остановки сердца. Внешне крепкий, активный человек — и такая тихая, необъяснимая смерть. Ему было всего 55 лет.

На Даниловском кладбище его провожали коллеги, выпускники, ученики, приезжавшие из разных регионов. Многие признавались, что именно Лях стал для них тем человеком, который поверил в них раньше, чем они сами.

