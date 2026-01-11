Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Он больше не Мститель и ничего не помнит: сериал «Квест Вижна» от Marvel расскажет о роботе-андроиде, которого убил Танос — но он выжил

Он больше не Мститель и ничего не помнит: сериал «Квест Вижна» от Marvel расскажет о роботе-андроиде, которого убил Танос — но он выжил

11 января 2026 13:46
Кадр из сериала «Ванда/Вижн»

Герой, созданный как оружие, вернулся без прошлого — и это запускает самую тревожную историю во всей вселенной Marvel.

Сериал «Квест Вижна» — это самостоятельная история внутри вселенной Marvel, построенная так, чтобы в неё можно было войти без глубокого знания комиксов и предыдущих проектов. В центре сюжета — андроид Вижн, когда-то созданный как оружие, а затем ставший одним из ключевых участников команды Мстителей.

Откуда начинается эта история

Вижн погиб во время противостояния с Таносом — его тело было разрушено, а ключевой элемент, обеспечивавший работу сознания, уничтожен. Позже останки андроида были восстановлены технически: тело функционирует, системы запущены, интеллект активен.

Но памяти больше нет. Исчезли воспоминания о прошлых сражениях, о команде, о личных решениях и чувствах.

Именно с этого момента начинается «Квест Вижна». Герой существует, действует, принимает решения — но не знает, кем он был раньше и почему его имя вообще имеет значение.

Вижн без Мстителей и без прошлого

Сюжет строится вокруг попытки Вижна разобраться в собственной природе. Он больше не Мститель и не символ победы над злом. Это автономный разум, который вынужден жить без биографии, без эмоционального опыта и без опоры на прежнюю идентичность.

Создатели намеренно уводят сериал от привычного супергеройского формата. Здесь нет команды, нет глобальной битвы за мир и нет ощущения привычного «долга». Вместо этого — путь персонажа, который пытается понять, является ли он тем же самым существом, если его сознание собрано заново.

Почему эта история работает сама по себе

«Квест Вижна» опирается на линию комиксов Джона Бирна «Мстители Западного побережья», но адаптирует её под формат сериала, делая акцент не на действии, а на философском конфликте. Это история о том, можно ли восстановить личность, если память стёрта, и где проходит граница между машиной и живым существом.

Для зрителя, не знакомого с предыдущими проектами Marvel, сериал читается как научно-фантастическая драма о сознании и самоопределении. Для тех, кто знает прошлое Вижна, — как болезненное продолжение истории персонажа, лишённого всего, что делало его «человечным».

Когда ждать

Премьера сериала «Квест Вижна» запланирована на конец 2026 года. Проект будет состоять из восьми эпизодов и станет логическим завершением сюжетной линии, начатой ранее, но при этом останется самостоятельным высказыванием внутри вселенной Marvel.

Также прочитайте: Колесников без слабых ролей: 5 сериалов с оценками зрителей от 7.7 до 8.2, которые стоит включить — и «Первый отдел» не на 1 месте

Фото: Кадр из сериала «Ванда/Вижн»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Перезапуск «Клиники», новый сезон «Монарха» и сериал про гениального детектива: какие премьеры февраля обсуждают уже сейчас Перезапуск «Клиники», новый сезон «Монарха» и сериал про гениального детектива: какие премьеры февраля обсуждают уже сейчас Читать дальше 11 января 2026
Вселенная «Йеллоустоуна» выходит за границы ранчо: новый сериал о власти, которой нельзя доверять Вселенная «Йеллоустоуна» выходит за границы ранчо: новый сериал о власти, которой нельзя доверять Читать дальше 11 января 2026
Убийство, которое не мог совершить человек: именно с этого начинается новый детективно-фантастический сериал «Фонари» Убийство, которое не мог совершить человек: именно с этого начинается новый детективно-фантастический сериал «Фонари» Читать дальше 11 января 2026
Супергерой под прикрытием: Marvel запускает сериал «Чудо-человек» про актёра со скрытыми способностями Супергерой под прикрытием: Marvel запускает сериал «Чудо-человек» про актёра со скрытыми способностями Читать дальше 11 января 2026
Мир после репликантов: что известно о новом фантастическом сериале «Бегущий по лезвию 2099» Мир после репликантов: что известно о новом фантастическом сериале «Бегущий по лезвию 2099» Читать дальше 11 января 2026
Как брачный аферист из СССР стал прототипом сериала «Казанова»: многие женщины ждали его до последнего Как брачный аферист из СССР стал прототипом сериала «Казанова»: многие женщины ждали его до последнего Читать дальше 11 января 2026
Тут и приговорённые к казни, и 90-е - но это не «Аутсорс»: напрасно забытый сериал НТВ с Паламарчуком и рейтингом 8.1 Тут и приговорённые к казни, и 90-е - но это не «Аутсорс»: напрасно забытый сериал НТВ с Паламарчуком и рейтингом 8.1 Читать дальше 11 января 2026
Сначала смотришь ради развязки, а потом — ради смысла: 5 крутейших мини-сериалов, которые раскрываются только со второго просмотра Сначала смотришь ради развязки, а потом — ради смысла: 5 крутейших мини-сериалов, которые раскрываются только со второго просмотра Читать дальше 11 января 2026
Если устали от однотипных хитов: 3 сериала 2025 года с характером — и высокими зрительскими оценками Если устали от однотипных хитов: 3 сериала 2025 года с характером — и высокими зрительскими оценками Читать дальше 10 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше