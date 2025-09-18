Меню
Киноафиша Статьи Омер в полиции, а Ишил планирует новое преступление: что после скандала покажут во 2 серии «Клюквенного щербета»

18 сентября 2025 13:17
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Сценарий переписали, но только частично.

Первая серия нового сезона «Клюквенного щербета» показала: сценаристы решили не жалеть ни героев, ни зрителей. Но если дебютный эпизод вернул в игру старые обиды и недомолвки, то во 2 серии история закручивается ещё сильнее. Давайте разберём, к чему готовиться в пятничном выпуске.

Омер и полиция

После инцидента на дороге Омера вызовут в полицию. Убита девушка, которая скандалила со своим парнем в кафе. По случайному совпадению тем парнем был сын доктора, которая спасла Кывылджим и маленького Кемаля. Так кто же виноват в ее смерти?

Мустафа — память или игра?

Формально Мустафа всё ещё «потерял память», но на деле это лишь спектакль. Он прекрасно помнит каждую деталь кровавых событий, но решает притвориться, чтобы обмануть семью. Его странная улыбка и взгляд намекают: грядёт новое кровавое продолжение.

Ишил и Лео

Пока Апо уходит в религию, Ишил строит куда более опасные планы. Вместе с бывшим возлюбленным Лео она решает ограбить семью Унал. Их тайные встречи грозят обернуться катастрофой — и не только для брака, но и для всей династии.

Нурсема и Фираз — семья на грани

Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

И без того шаткий союз начинает рушиться окончательно. Нурсема у психолога, Фираз витает в облаках, а теперь перед ними два сценария: развод или неожиданная беременность, которая может перевернуть их жизнь. В обоих случаях будущего «идеальной семьи» уже не видно.

Новая пара: Бирсен и Зюлькар

На фоне хаоса рождается и светлая линия — Бирсен, новая горничная, и Зюлькар чувствуют взаимную симпатию. А ведь этой героине предсказывали куда более интересную линию, чем возлюбленная вечного помощника Уналов…

Доа и Фираз

После громкого скандала эту линию уберут максимально мягко. Никакого романа и встреч в гостинице у них не будет. Но это не отменяет того, что браки обоих находятся на грани распада.

Куда заведёт сюжет

Интриги, полиция, обманы и новые союзы — сценаристы явно решили не сбавлять темп. Во 2 серии ставки становятся ещё выше: кто-то будет строить любовь, а кто-то — планировать предательство. Одно ясно точно: спокойной жизни в доме Унал и Арслан больше не будет.

Ранее мы писали: Не только «Клюквенный щербет»: 7 турецких сериалов, которые стартовали с 8 по 15 сентября.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
