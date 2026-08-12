Okko готовит очередной детективный хит в духе фильма «Она»: ИИ расследует серию жестоких убийств 

Такого проекта я еще не видела.

Еще недавно искусственный интеллект казался чем-то из далекого будущего, а теперь именно он становится напарником следователя в новом сериале Okko «Живая». Только вот что делать, если программа, созданная для раскрытия преступлений, однажды начинает проявлять чувства и ведет себя так, будто действительно стала живой?

Следователь и нейросеть против убийцы

Действие «Живой» развернется в недалеком 2030 году. В России уже существует программа, которая помогает правоохранительным органам раскрывать преступления в максимально короткие сроки.

Для каждого расследования нейросеть выбирает себе человека-ассистента. И однажды таким напарником становится следователь Илья Малис — замкнутый интроверт, который в принципе не слишком доверяет окружающим.

Что уж говорить об искусственном интеллекте.

Необычный дуэт

Малису и нейросети предстоит вместе расследовать серию жестоких убийств. Поначалу следователь относится к эксперименту крайне скептически и явно не собирается становиться лучшим другом собственной программы.

Но постепенно их отношения меняются. Чем больше Илья общается с нейросетью, тем сильнее замечает в ней что-то, чего не должно существовать у обычной программы.

У искусственного интеллекта появляются эмоции, индивидуальность и, возможно, даже душа.

И тогда главный вопрос сериала становится гораздо интереснее обычного «кто убийца?». Если машина способна чувствовать, можно ли по-прежнему считать её просто машиной?

В главных ролях — сильный каст

За «Живую» взялись Андрей Джунковский и Илья Овсенев, а в центре истории окажутся Пётр Фёдоров, Паулина Андреева и Ирина Старшенбаум.

Также в сериале появятся Мария Андреева, Карина Разумовская, Кузьма Котрелев, Ольга Смирнова, Владислав Ветров, Сергей Горошко и Максим Стоянов.

После «ЛИДЫ» Okko продолжает исследовать тему искусственного интеллекта, но «Живая» выглядит особенно любопытно. Здесь нейросеть — не просто технологическая деталь для красивого будущего, а полноценный участник детективной истории.

И если создателям удастся сохранить баланс между расследованием, фантастикой и психологической драмой, у Okko может получиться действительно сильная новинка.

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